“A los médicos y las enfermeras de Sanabria no se les puede pedir más”

Cinco médicos de la Zona Básica de Salud de Sanabria atendían ayer “con normalidad” las consultas, más un sexto médico que han trasladado de otra Zona Básica de Salud, tras un comienzo de semana crítico con la suspensión de citas, salvo las que estaban programadas de atrás, las urgencias y los casos no aplazables, por disponer solo de dos médicos para toda la ZBS, el lunes y el miércoles. El jueves “tenemos suerte”, hay seis, y cuatro el martes.

“A los médicos y las enfermeras no se les puede pedir más”, señalaba una usuaria desplazada al salir ayer del Centro de Salud de Puebla de Sanabria, residente vacacional en el municipio de Galende.

Estando en la sala de espera “entró un accidente de tráfico”. Las personas que estaban en urgencias tuvieron que esperar hasta tres horas para que dos médicos pudieran sacar adelante el trabajo. Con agradecimiento habla esta usuaria de los facultativos.

Los usuarios empatizan con la situación de los sanitarios, obligados a trabajar en condiciones de precariedad

La fisioterapeuta “estaba atendiendo a ocho personas a la vez, una en cada aparato. Eso lo he visto yo”. Otra de las usuarias ha esperado más de media hora para recoger el material para las analíticas, aunque lo considera normal porque “te atiende el médico que está, porque el tuyo a lo mejor no es el que te atiende y tiene que mirar tu historial”.

Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública

El Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública en Zamora se pronunciaba ayer sobre las afirmaciones del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que reiteró una vez más, que “tanto los centros de salud como los consultorios han estado y están abiertos, y así seguirán”.

Los miembros del Movimiento en Defensa de la Sanidad “estamos indignados, porque esto lo dice el mismo día que en la puerta del Centro de Salud de Puebla de Sanabria aparecía un cartel en el que se avisa a la población de que “todas las consultas médicas serán en el Centro de Salud de Puebla de Sanabria desde el 1 hasta el 16 de septiembre al menos”, en sustitución del anterior que las suprimía desde el 15 hasta el 31 de Agosto”. Es decir, los 68 consultorios de Sanabria estarán cerrados durante, al menos 30 días.

Por eso, el Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública sostiene que “el señor Mañueco ignora la situación sanitaria de Zamora, bien porque no está informado, o bien porque sencillamente pasa de ello, al igual que el consejero de Sanidad, y los responsables provinciales”.

Señalan que “en la Zona Básica de Puebla de Sanabria la atención sanitaria arrastra serios problemas desde hace varios años, que hemos denunciado en repetidas ocasiones. Pero durante este verano ha sufrido un abandono total”, que ha obligado al cierre de todos los consultorios en el momento de mayor población, “sin que ni siquiera se hayan molestado en reorganizar la asistencia con los pocos efectivos que contaban”.

“Su única actuación ha sido decir a los profesionales del Centro “que se organicen como puedan”, prosigue el comunicado difundido ayer por la plataforma.

“Como todos sabemos Sanabria es la zona más turística de Zamora, y con un importante peso en la economía provincial. El hecho de que no se garanticen unos servicios sanitarios adecuados y de calidad, no solo pone en riesgo la salud y la vida de las personas, sino que repercute muy negativamente en su actividad económica. Esto no es tolerable, no puede continuar y no puede repetirse, y los responsables políticos deben de asumir su obligación de garantizar correctamente este servicio público fundamental”, asevera el Movimiento.

Aunque la situación de Puebla de Sanabria es la más llamativa por afectar a 68 localidades, no es la única zona con problemas. En Zamora son muchos los consultorios que continúan cerrados o que no han recuperado la situación previa a la pandemia.

La ausencia de una adecuada asistencia sanitaria, además de poner en peligro la salud de los ciudadanos, impide la actividad económica y el desarrollo de la provincia. Nadie quiere vivir o invertir en un lugar donde no está garantizada la asistencia sanitaria.

Por eso, desde el Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública “le exigimos que cumpla lo que prometió en campaña y en su programa de Gobierno: garantizar por ley una sanidad pública y de calidad, el incremento de los presupuestos sanitarios y en especial de la Atención Primaria y la apertura de todos los Consultorios, en los cuales tiene que haber un equipo de profesionales adecuado para prestar la atención sanitaria en ellos”.

Por último, piden al presidente que deje de negar el problema al reiterar que todos los consultorios están abiertos: “El problema de Sanabria es perfectamente conocido en la Consejería de Sanidad, es más, su viceconsejero, hasta hace bien poco, ha estado realizando guardias en ese centro y conoce el tema de primera mano. Por todo ello solo cabe pensar que los problemas de Sanabria y de toda la provincia no quieren solucionarlos”, concluyen.