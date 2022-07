Puebla reclama la cobertura de todos los médicos de Sanabria

La corporación municipal de Puebla aprobó por unanimidad de los dos grupos representados, PP y PSOE, una moción de urgencia para exigir a la Junta de Castilla y León cubrir todas las plazas de médico de la Zona Básica de Salud (ZBS) de Sanabria, en concreto las vacantes del Consultorio de El Puente y Requejo.

El grupo socialista aprobó la Ordenanza Reguladora de Comercio Ambulante, y el suplemento de crédito de 17.000 euros para un muro en el Barrio Varela y la compensación a la empresa Aquona de 10.000 euros, con el voto en contra del Grupo Popular.

El portavoz del PSOE, Manuel Santiago Sánchez, defendió la moción afirmando que “la falta de personal es muy grave” y “las 10 demarcaciones deben contar con su titular” y especialmente los consultorios de Requejo y El Puente donde no se han cubierto las plazas.

La moción sale adelante tras la reunión del Consejo de Salud de Sanabria, donde se expuso la situación precaria del personal, que en verano inscribe 5.000 cartillas de desplazados, como señaló el alcalde José Fernández Blanco, los campamentos, el turismo y los desplazamientos para los grandes eventos como el Mercado Medieval.

Santiago trasladó que “la presión de los facultativos es insoportable e inhumana” como trasladaron los médicos en el Consejo de Salud. Como ejemplo de esa presión los 97 pacientes que atendió un solo médico en centro de Salud el 16 de agosto del pasado verano.

La situación se agrava porque para la época de vacaciones, en el mejor de los casos, habrá cinco médicos que acumularán el trabajo de 10 facultativos. En el peor escenario solo habrá tres médicos para toda la ZBS. En el consultorio de Puebla, con dos médicos, cuando falta uno el médico que queda acumula los pacientes además de atender las urgencias que se presenten.

La moción pide además de cubrir todas las plazas, recuperar el médico de desplazados, completar los 4 médicos de área, destinar a las guardias dos médicos y dos enfermeras y solicitar una reunión con la Gerencia para que conozca la situación sanitaria de la comarca.

La concejala del PP, María Martínez Santiago, pidió en su intervención que se incorporara a la moción “para poder reclamar” los datos de pacientes por médico, el número de traslados a centros sanitarios y el número de quejas presentadas por los usuarios.

Martínez señaló que las estadísticas justifican que “es un problema social y de salud y no que nos puedan decir que es un problema laboral”. “Si no hay números, no hay casos” señaló la concejala popular. Manuel Santiago en su réplica señaló que el problema laboral lo tienen los médicos que con la falta de médicos “están intentado cubrir las necesidades”.

El dato es que “solo hay tres médicos para atender las 10 demarcaciones” y “los consultorios van a estar cerrados”.

El portavoz del PP, Gustavo Alonso, recordó que las urgencias están cubiertas con el helicóptero sanitario de rápida respuesta y la Base del 112, aunque el problema para el grupo socialista es que esa Base atiende otras comarcas. Para el concejal Pedro Castronuño Manrique el problema “es el día a día” de la Atención Primaria. En ese argumento “hay gente que no sabe quién es su médico”, en palabras de Santiago Sánchez.

El portavoz del PSOE expuso las carencias en las condiciones de contratación y la precariedad laboral de los médicos y el incumplimiento de las compensaciones por “zona de difícil desempeño” y “contratos por horas”.

Dimisión del consejero

El Grupo Socialista pidió las dimisiones del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y de la delegada territorial de la Junta, Clara San Damián, “como responsable del área” en las operaciones de extinción del incendio de la Sierra de la Culebra. La moción prosperó con el voto socialista a favor y el voto popular en contra.

La moción contempla la modificación del plan Infocal por obsoleto, la dotación de cuadrillas y bomberos forestales, empleo todo el año. El texto reclama además la recuperación de las Ayudas ZIS para los municipios de la Reserva, la concentración parcelaria en todos los términos afectadas y no la tengan y que se cuente con la población y los ayuntamientos en la recuperación.