“La Zona Básica de Salud de Aliste debe recuperar y mantener las consultas presenciales de médico y enfermera en todos los pueblos, sean grandes o pequeños. Hay que garantizar un servicio y una calidad de vida digna en una comarca donde la mayor parte de la población es de la tercera edad, que en la mayoría de los casos no dispone de medio de transporte propio ni nos manejamos con las nuevas tecnologías de telefonía móvil e internet”.

Esta fue una de la principales conclusiones y exigencias a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León entre los numerosos participantes en la manifestación “Por un Sanidad digna en Aliste”, celebrada en la mañana de hoy sábado en Alcañices y promovida por la plataforma que lidera Vanesa Mezquita. Reinó la unanimidad: “Salud y prestaciones sanitarias son vitales para la supervivencia de quienes vivimos en el medio rural”. Los vecinos piden que “se cubran todas las plazas vacantes para garantizar la prestación del servicio sanitario tanto en consultas como en urgencias en la Zona Básica de Salud de Aliste”.

Retirado el Plan Aliste, y una vez pasadas las elecciones, los alistanos consideran que ha llegado la hora de que la Junta de Castilla y León garantice una sanidad digna para la comarca alistana.

Fue el 23 de abril, Día de la Comunidad de Castilla y León, una jornada, a pesar del mal tiempo, para levantar la voz reclamando “lo que, por justicia, nos pertenece: una sanidad digna para nuestros pueblos”. Un día donde los alistanos y alistanas sentenciaron: “No nos manifestamos contra nadie, no queremos imposibles, simplemente estamos convencidos que hay cosas que no pueden ser y reclamamos nuestros derechos”.

Hombres y mujeres, jóvenes y mayores aseveraban: “No puede ser que no se nos mire como personas sino como simples números del sistema de la Seguridad Social. Números que se convierten en criterio para decidir si tenemos derecho a tener consulta médica o no. No puede ser que para ser atendidos sanitariamente tengamos que enfrentarnos a interminables esperas telefónicas sin tener claro si, finalmente, la llamada va a tener respuesta o no; no puede ser que la calidad de la atención sanitaria esté en función de la calidad humana del personal sanitario (que, aunque con deshonrosas excepciones, la valoramos profundamente). No puede ser que se trate a nuestros mayores con el desprecio que supone hacerles enfrentarse a desplazamientos in necesarios para poder ser atendidos sanitariamente”.

Por ello los alistanos reclaman “más personal sanitario que haga posible que, al menos una vez por semana, todos los pueblos de Aliste puedan tener consulta médica, sin cita previa, ni llamadas telefónicas porque lo que puede estar bien en otros lugares aquí se vuelve un grave inconveniente para el acceso a la salud; y que el personal sanitario cuente con los suficientes medios y la necesaria dignidad laboral para que puedan desarrollar su labor con eficacia e ilusión”.

Así mismo se reivindica que “en todos y cada uno de nuestros pueblos haya consultorios dignos, con infraestructuras adecuadas tanto para la espera como para asegurar la necesaria confidencialidad entre el médico, la enfermera y el paciente”.

Por encima de siglas políticas

Se hizo hincapié en que “nuestros representantes”, desde los más cercanos hasta los que ocupan un puesto en el Congreso y Senado (Madrid) y Cortes (Castilla y León), sean “realmente nuestra voz y esto significa que deben escucharnos y defendernos por encima de siglas políticas o de intereses personales”.

La apuesta general se centra en que exista “un verdadero dialogo, sincero y fluido entre las distintas partes implicadas en la mejora de la sanidad: administraciones y gestores públicos, personal sanitario y plataformas sociales, comprometiéndonos a fomentar ese dialogo para el que estamos dispuestos”.

Día 9 de mayo, esa será la fecha clave en que la Consejería de Sanidad finalizará el concurso de traslados y será el momento de ver cómo queda la situación en Aliste. En teoría la plantilla debería quedar formada por un total de 16 médicos entre los de “Área” (4) y los de “Equipo” (12). No obstante, en los dos últimos años han faltado por encima del 30% de los facultativos.

A día de hoy ya cuentan con facultativos (diez) los “partidos médicos” de Alcañices (con dos), Gallegos del Río (se fue por traslado el anterior y ya se ha cubierto con otro), Rabanales, Viñas (de martes a jueves), Figueruela de Arriba, Mahíde, San Vicente de la Cabeza y Trabazos (en este caso iniciará próximamente el MIR). En el de Fonfría, ya tiene cubierta en propiedad la plaza una médica la cual comenzará a desarrollar su labor a partir de mañana lunes”. Están vacantes San Vitero y Samir de los Caños.

Vanesa Mezquita asevera que “cubrir los 12 cupos (plazas) es imprescindible pues con ellos se podría atender bien; con 7 u 8 no llegas. Para las guardias estamos logrando conservar dos casi todos los días”.

55 consultorios

En la comarca hay 55 consultorios médicos de atención primaria. Carecen de él, entre otros pueblos, San Pedro de las Herrerías, Flechas y Villarino de Cebal.

Una de las reivindicaciones se centra en mantener las consultas en los 30 pueblos con menos de 50 TIS (Tarjetas Individuales Sanitarias) donde la normativa establece consulta a la demanda: Vivinera (49), Fradellos (45), Puercas y Villarino tras la Sierra (44), Brandilanes (41) Flores y San Martín del Pedroso (40), Castro (39), Arcillera (36), Mellanes (33), Latedo (32), San Blas (31), Lober y San Mamed (27), Ufones y Ribas (26), San Cristóbal (25), Moldones (21), Santa Ana (17), Campogrande (16), Tolilla (8), Riomanzanas (8), Villarino de Manzanas (4). En muchos de ellos se pasa consulta presencial cada 15 días.

Aliste ronda los 6.000 habitantes, pero el número de cartillas se sitúa entono a 4.000 lo cual supone que alrededor de dos millares de residentes habituales mantiene la cartilla en otro lugar.