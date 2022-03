El presupuesto general del Ayuntamiento de Cobreros aprobado para este año asciende 570.613 euros. Los concejales dan luz verde a la propuesta presupuestaria, inicialmente, en la sesión plenaria celebrada ayer. La votación fue de cuatro votos a favor del grupo Sanabria Verde y uno en contra del Partido Popular.

Con anterioridad se aprobaron las Cuentas Generales de los últimos cinco ejercicios, de 2016 hasta 2020, con la aprobación y el informe favorable de la Comisión de cuentas, y pendientes de presentar en el Tribunal de Cuentas, un trámite obligatorio para su fiscalización.

La única aclaración que se hizo en el transcurso del debate fue el presupuesto con el que se ha estado actuando estos ejercicios, el de 2017. El grupo de Gobierno de Ángel López Amigo, de Sanabria Verde votó a favor, y el concejal Pedro Fernández San Román, del Grupo Popular, en contra. Alegó que la mayor parte de ellas son liquidaciones son de corporaciones anteriores “del año maricastaño” y “pueden estar bien o estar mal”. No hubo debate al respecto y los cinco puntos se aprobaron de una sola atacada.

En el debate sobre el presupuesto se trató, a preguntas de la oposición, por la situación de la relación de puestos de trabajo, empezando por el puesto de secretario “vacante”. Ni al concurso ordinario ni al unitario se ha presentado nadie, como se explicó en el pleno.

Plazas

Para el Grupo Popular, la plaza de auxiliar administrativo “está creada” y “vacante” al no haberse tramitado concurso alguno.

El PP considera que “ya que estos puestos están creados deberían salir a concurso” como pidió Pedro Fernández, dentro de las competencias del pleno. Fernández sostiene que hay una situación irregular y “yo no tengo nada en contra de ninguno de los trabajadores” pero “los puestos de trabajo deben de ser contratados en base a un concurso”.

El portavoz del PP pidió una convocatoria pública, añadiendo que “no es que tenga nada en contra pero los puestos de trabajo deben ser contratados en base al concurso”. La forma de provisión es por concurso o concurso oposición. En este caso han transcurrido “10 o 12 años” y no se ha hecho una convocatoria pública. En la misma situación se encuentra la plaza de alguacil.

Una solución es “aprobar una oferta de empleo público para las plazas que están vacantes” por parte del Pleno, según la respuesta del técnico de la corporación. La oposición señaló que hacer la convocatoria de los puestos se debe a que “es un contrato precario que en cualquier momento puede llegar otro alcalde y puede decir a la calle”.

Quien zanjó el debate fue el propio alcalde con “ahora no vamos a andar moviendo nosotros ficha”. Y replicó Fernández que “a lo mejor tiene que hacerlo. Le voy a tratar de exigir que lo haga porque no se pueden tener las plazas convocadas y contratadas de forma irregular. Yo lo entiendo así. Si aquí se acuerda de no sacarlo a concurso, yo tendré que tomar las medidas correspondientes para que se cumpla con lo legislado, con lo que está acordado”.

Se dio cuenta de los decretos de alcaldía tres notificaciones para la limpieza de las fincas a sus propietarios ante la reclamación de los propietarios colindantes a viviendas, un expediente de ruina en Avedillo. Este punto abrió el debate sobre la necesidad de efectuar modificaciones en cuanto a la ordenanza que regula la obligatoriedad de limpiar las fincas a 150 metros del casco urbano.

Carretera de Sotillo

En el turno de preguntas se trató la situación de regularización de los 13 abastecimientos ante Confederación Hidrográfica del Duero, pendiente de la redacción de la planimetría por parte del ingeniero. El concejal del PP preguntó por el estado del contencioso sobre el proyecto de huertos solares en el municipio de los que “se pidió ampliación de documentación” que todavía no se ha enviado pero está dentro de plazo.

Respecto a la carretera de Sotillo, el Partido Popular propuso que sería el momento de solicitar a la Diputación su arreglo y ampliación, ante la disposición de los vecinos de ceder terreno para la ampliación. El alcalde señaló que “se trató hace 20 años” pero luego se echaron atrás cuando hubo que firmar. De nuevo se denunciaron los problemas con dos ganaderías de Sotillo que están prácticamente sin custodiar por parte de sus propietarios, como se denunció en Plenos anteriores.