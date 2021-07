El grupo de acción local “Asociación para el Desarrollo de Aliste, Tábara y Alba” (Adata) , que tiene como presidente a Jesús María Lorenzo Más (alcalde de Alcañices) y como gerente a José María Polo, abarca una superficie geográfica fronteriza total de actuación, de 2.018 kilómetros cuadrados, pertenecientes a 31 municipios, que a su vez integran un total de 102 pueblos entre las tres subcomarcas.

Actualmente la comarca natural cuenta con 13.675 empadronados residentes, lo cual equivale a una media de 6,7 habitantes por kilómetro cuadrado.

Adata, según la Orden de 27 de abril de 2021, gestionará la cantidad de 914.697,67 euros procedentes de la cuarta y ultima asignación financiera del Programa de Desarrollo Rural Leader 2014-2020 con el fin de subvencionar proyectos de nuevos emprendedores generadores de empleo, así como la ampliación, creación y mantenimiento de empleo de otros ya existentes.

Anteriormente a Adata ya le fueron asignadas para desarrollar proyectos dentro de la estrategia Leader 2014-2020, una vez cumplidos los objetivos requeridos, una primera asignación de fondos públicos por un importe de 1.219.596,89 euros; una segunda por 1.219.596,89 euros y una tercera con 609.798,45 euros.

La cofinanciación de estos fondos proviene del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (80%), Junta de Castilla y León (14%) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (6%). En la cantidad total de fondos asignados se pueden incluir los gastos de funcionamiento y dinamización del grupo de acción local con un máximo del 25%.

Las previsiones son que para el total de 3.963.698,90 euros de fondos públicos a invertir en forma de ayudas directas a los beneficiarios, impliquen a mayores una inversión privada desarrollada en la comarca de actuación de aproximadamente 6,84 millones de euros, la creación directa de 37 puestos de trabajo, el mantenimiento de otros 29 empleos y por sinergias el beneficio indirecto de muchos otros.

Los proyectos auxiliables por el programa Leader 2014-2020 pueden ser de dos tipos, unos de carácter productivo, es decir generadores de actividades económicas que impliquen la creación de empleo o mantenimiento de empleos; y otros, de carácter no productivo, que no requieren necesariamente iniciar una actividad económica que incremente el empleo. Entre los primeros se encuentran como solicitantes todo tipo de empresas y las personas físicas autónomas y entre las segunda se encuentran principalmente las entidades locales y asociaciones de carácter no lucrativo del territorio.

El grupo de acción local “Asociación para el Desarrollo de Aliste, Tábara y Alba” (Adata), desde el inicio de la tramitación de solicitudes Leader en el año 2016 ha subvencionado ya un total de 138 proyectos. Es requisito obligado por la normativa de aplicación que como máximo se pueda emplear el 20% de los fondos públicos asignados a la estrategia de desarrollo para su destino a proyectos no productivos. En este sentido Adata ha empleado únicamente el 7,82%, con lo cual la mayor parte de esto fondos se han empleado en incrementar y promover la implantación y modernización de empresas de la comarca alistana, tabaresa y albarina.

El grupo de acción local Adata continua trabajando también en proyectos de cooperación interterritorial con otros grupos de la comunidad de Castilla y León relacionados con el turismo y la valorización de los productos agroalimentarios.

Recientemente el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha concedido a Adata fondos públicos por valor de 91.000 euros destinados a financiar labores de asesoramiento y tutorización, de formación y motivación al empleo, así como difusión y divulgación de todas estas actuaciones en el marco de la estrategia de emprendimiento de la mujer rural en los ámbitos agrarios y agroalimentarios 2021-2023 a desarrollar hasta 2023.

Jesús María Lorenzo Mas, presidente de Adata, valora muy positivamente estas iniciativas para mujeres que “Ayudan a contribuir al desarrollo socioeconómico del medio rural y a fijar población en nuestros pueblos.

Las oficinas y sede de Adata se encuentran ubicadas en la “Plaza del Reloj” de Alcañices. El grupo de acción local esta integrado por 86 socios y su Junta Directiva esta compuesta por 11 miembros elegidos entre los representantes de entidades lo cales, sectores privados y empresariales y diferentes agentes sociales de la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba. De momento Adata lleva ya financiados provectos con 3.048.992.23 euros de fondos públicos en las tres primeras fase Leader.