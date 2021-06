El Ayuntamiento de Carbajales de Alba, a través de su alcalde Roberto Fuentes Gervás, ha presentado una denuncia en la Casa Cuartel de la Guardia Civil de la villa contra el exalcalde de Ciudadanos de la pasada legislatura 2015-2019 y actualmente concejal del partido “Por Zamora”, Manuel Fidalgo Guillermo.

El consitorio reclama al exalcalde la devolución de diferente material perteneciente al Taller de Bordados Carbajalinos. Según el equipo de Gobierno del PP, el exregidor tiene en su poder y se niega a devolver diferentes piezas.

Según consta en la denuncia Manuela María Bouzada Blanco, miembro del Equipo de Gobierno del PP, preguntada por la Guardia Civil declaró que “el día 1 de agosto de 2019 el denunciante (Roberto Fuentes Gervás) en calidad de alcalde de Carbajales de Alba y la concejal Manuela Bouzada mantuvieron una reunión con el anterior alcalde Manuel fidalgo Guillermo para solicitarle dos cajas grandes y una bolsa grande con diverso material perteneciente al Taller de Bordados de la localidad de Carbajales para exponer este material en vitrinas del Museo del Bordado Carbajalino, contestando a este requerimiento que el material lo tenía en guarda y custodia en su domicilio y no lo podía entregar”. Dicho encuentro tuvo lugar en la calle Hospital de Carbajales.

A la vista de esta actitud se le solicitó la entrega mediante un burofax enviado el día 29 de agosto de 2019 y recibido el día 2 de septiembre de 2019 “haciendo caso omiso de este requerimiento” . Lo mismo sucedió con otro burofax enviado el 25 de octubre de 2019 y recibido el 28 de octubre de 2019.

Durante “este tiempo se han solicitado en diversos plenos municipales que entregue este material ya que el denunciado sigue perteneciendo a la Corporación Municipal en calidad de concejal, a lo que se ha negado constantemente”. Según recoge la denuncia ante la Guardia Civil, al preguntar por el contenido de las cajas, se manifiesta que “se trata de diverso material del Taller de Bordados como bolsos, carteras, corbatas y otro tipo de bordados a mano”.

Se trataría de material que fue elaborado por las bordadoras del Taller de Bordados a lo largo de la pasada legislatura, altruistamente, para que quedase como patrimonio del Museo del Traje Carbajalino y para utilizar en muestras donde se quisiera dar a conocer el emblema de Carbajales como el día de la Comarca o los certámenes de Fitur e Intur.

Según manifiesta el alcalde Roberto Fuentes Gervás, “hemos intentado mediante el diálogo, por activa y por pasiva, que el señor Manuel Fidalgo Guillermo, devuelva al Ayuntamiento los enseres del Taller de Bordados que tiene en su poder, porque no son de su propiedad, sino de Carbajales y de todos los carbajalinos y su lugar está en el Museo del Traje Carbajalino para que puedan ser admirados por los visitantes que allí lleguen. Pero no hay manera, no los devuelve y no nos ha quedado otra alternativa que presentar una denuncia ante la Guardia Civil a ver si así podremos recuperar algo que es patrimonio de la villa. Una vez que nos devuelva todos los enseres que tiene en su poder inmediatamente pasaran a estar expuestos en el museo”.

La Junta Directiva de la Asociación Cultural “Bordados Carbajalinos” hizo el día 22 de octubre de 2018 un inventario de bienes del Taller de Bordados destacando que en la “Sala de bordara” hay, entre otros valores, 26 logotipos bordados, seis cojines, un repostillero amarillo, 24 acericos, cuatro bufandas color crema, tres bufandas color gris, seis bolsos, dos pañuelos o fulares de color marrón, dos máquinas de coser (Alfa y Singer), 26 cuadros bordados de aprendiz, once tijeras y ocho cojines picados.

En la sala de la izquierda, según este inventario, habría un manteo blanco hecho en telar, un mantón de manila negro, un mandil de picote, un abantal picado, tres reposteros picados, una camisa, un jubón falda y manteo, un traje de carbajalina completo picado, un traje de hombre completo, siete mandiles de picote, una alforjita, un manteo amarillo, un manteo rodado picado amarillo, dos corbatas bordadas, cuatro calcetines de hombre, un manto rodado y un bolso marrón y rojo.