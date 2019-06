El lobo ataca a un rebaño de ovejas en Gáname a la luz de las farolas públicas

El ganadero de Gáname Jesus Pintado amaneció ayer con dos ovejas muertas por ataque de lobos y su sorpresa es que la actuación de los cánidos tuvo lugar en un hatajo de un centenar de animales que había dejado encerrados en una majada situada en el casco urbano, "a la luz de una farola para mayor seguridad".

"Llegué a las 8.00 horas para abrir el ganado y las ovejas estaban matadas con profesionalidad. El agente medioambiental certificó que el ataque era de lobo" explicó ayer el ganadero afectado.

Es el segundo ataque que sufre en los tres últimos años. El otro tuvo lugar en septiembre de hace dos años, "pero a tres kilómetros del pueblo y no a 25 metros de la casa de mis padres y con luz pública incluida. Además solo comió un pelín de una" manifiesta Pintado

El ganadero sayagués señala que "anteayer estuvo de esquila de las ovejas y, como suele haber jaleo, y por miedo, las dejé dentro de casco urbano y con luz para mayor seguridad". No sirvió de mucho la prevención.

Para el ganadero de Gáname la solución del lobo en la comarca pasa "porque en la zona no haya lobos". Sostiene que "Sayago "no es una zona de lobo".

Se muestra especialmente crítico con la inclusión del lobo, al sur del Duero, en el Catálogo de Especies Silvestres Amenazadas, y cuyo listado fue objeto de modificación por el Ministerio de la Transición Ecológica, adecuándolo así a las directivas europeas.

"Es triste y me parece una vergüenza. De risa. Sayago es una comarca que vive casi exclusivamente del ganado, y tienen los lobos más derechos que la personas, que somos los que mantenemos el medio rural, no los que lo defiende desde la ciudad" afirma el ganadero.

Señala que la Junta de Castilla y León "abona las ovejas muertas por el lobo", pero precisa que "no compensa porque me levanto para ver las ovejas y me hallo con algunas muertas. Son mis ovejas, en mi propiedad y es mi forma de vida". Subraya que no se pagan las heridas, ni medicamentos ni servicios veterinarios que es algo que forma parte del lucro cesante", más luego hace referencia al estrés que vive el ganadero y el ganado, que son animales como los otros, con derecho a defensa".

Respecto al papel que desempeña la Administración sobre el lobo, Jesús Pintado, pone de relieve que "siempre puede hacer más, aunque las normas vengan de arriba, si defiende al sector puede hacer mas".

Para el ganadero de Gáname la presencia del lobo en la comarca no ayuda a combatir la despoblación "porque no vendrá gente a mantener el sector ganadero". "Dudo que la fauna dé beneficio, en particular el lobo. Si sigue creciendo que no quedaremos ganaderos y la vegetación se expandirá, abundará la suciedad y el fuego llegará hasta quemar las casas" expresa Pintado.

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) ha expresado su malestar por la inclusión del lobo en el Catálogo de Especies Silvestres en un territorio de ganadería extensiva.