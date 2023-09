El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este miércoles que en su mandato no se cerrará ningún centro sanitario en la Comunidad Autónoma y se ha comprometido a garantizar esta situación por ley "cuanto antes". Fernández Mañueco ha realizado este anuncio en su cara a cara con el portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, en el primer pleno ordinario del nuevo periodo de sesiones en el que el leonesista ha acusado a la Junta de cerrar consultorios en una primera fase para cerrar ahora los propios centros de salud.

El presidente de la Junta se ha reafirmado en que la Consejería de Sanidad, que gestiona el PP en el Gobierno de coalición con Vox, no está impulsando "ninguna reordenación sanitaria" en la Comunidad Autónoma y ha recordado al respecto que hace más de dos años aseguró que mientras fuese el presidente de la Junta de Castilla y León no se cerraría ningún consultorio médico, como ha cumplido, ha reivindicado, informa Europa Press. "Dos años después puedo decir que eso se ha cumplido, que yo he cumplido y me reafirmo en mis palabras, mientras yo sea presidente de la Junta de Castilla y León no se cerrará ningún centro sanitario".

Durante el pleno, el presidente también ha tenido un intenso cara a cara con el líder de Podemos, Pablo Fernández, donde ha tirado de ironía para lamentar que al procurador de Unidas-Podemos no le haya pillado el ERE de Podemos y ha lamentado que tenga que "aguantar una temporadita todos sus insultos".

En su cara a cara, Fernández Mañueco ha afeado al político de la formación morada que forme parte de una formación "cajón desastre o lo que sea" que quiere saltarse la Constitución Española para "vender España a su peor postor", en referencia a la reunión de Yolanda Díaz con Puigdemont.

Otra de las intervenciones más comentadas fue la del consejero de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León y representante de Vox, Mariano Veganzones, que defendido la "buena salud" que considera que tienen las políticas de empleo de la comunidad porque el Gobierno ha aplicado "cirugía" para "extirpar las sanguijuelas que parasitaban" el Ecyl, a lo que la procuradora socialista Alicia Palomo ha preguntado con sorna si ha "llamado sanguijuela" al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Veganzones ha defendido la "salud de hierro" del Ecyl porque se ha congratulado de haber aplicado "cirugía de precisión para extirpar esas sanguijuelas que parasitaban el organismo", que "beneficiaban a los sindicatos" y que ha comparado como una "tenia solitaria" que se ha mantenido "durante años".

Médicos sin especialidad

El Grupo Parlamentario Socialista acusó ayer a la Consejería de Sanidad de contratar médicos sin especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria para la Atención Primaria de Castilla y León, algo "la jurisprudencia avala", según respondió el consejero del ramo, Alejandro Vázquez, en la sesión plenaria de las Cortes de ayer. Todo como consecuencia de la pregunta realizada por el procurador socialista, Jesús Puente, sobre la contratación de estos médicos tras la afirmación de la gerente de Sacyl en Burgos que "reconocía que se han contratado médicos sin especialidad para cubrir las necesidades de la Atención Primaria", informa Ical.

Puente señaló que, en la misma entrevista, la gerente contabilizó seis médicos de este tipo en la provincia de Burgos, pero que "hay provincias donde hay hasta 28 médicos que ejercen la especialidad sin tenerla". "¿De verdad cree que esta estrategia va a atraer nuevos médicos?", se preguntó el procurador socialista, que también inquirió al consejero sobre el "marco legal que ampara sus contratos", ya que la legislación que, como consecuencia del COVID, permitía el desarrollo de la medicina sin título de especialista decayó en diciembre de 2022, por lo que estos médicos "llevan ocho meses sin una figura legal que les ampare".

Sin embargo, y bajo la premisa de que "la principal obligación de la Consejería es garantizar la asistencia sanitaria a todos los castellanoleoneses", Vázquez recordó que la jurisprudencia ampara estas contrataciones "siempre que la necesidad lo justifique" y ante una "falta de médicos especialistas" que consideró como "un grave problema de Estado" que "no puede afrontarse solo desde las comunidades" y que afirmó que es consecuencia de la "pésima gestión" del Gobierno al respecto.

Nuevos procuradores

Los procuradores electos Isabel Lorena de la Fuente, Juan Jesús Blanco y Francisco Javier Carpio tomaron posesión ayer, al inicio del primer pleno que abre el periodo de sesiones en las Cortes, como nuevos parlamentarios del Grupo Popular, que cuenta con 31 escaños en esta XI Legislatura. Los tres fueron llamados por el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, y juraron el cargo y recibieron la Medalla de la Cámara que les acredita formalmente como procuradores.

La burgalesa Isabel Lorena de la Fuente sustituye a Ángel Ibáñez, uno de los portavoces adjuntos del Grupo que presentó su renuncia al ser elegido diputado por Burgos en las elecciones generales del 23 de julio de 2023. Por su parte,

Juan Jesús Blanco, alcalde de Guardo, y Francisco Javier Carpio relevan a las elegidas como senadoras María José Ortega, por Palencia, y María Ángeles García. Lorena de la Fuente nació en Madrid en 1973. Doctora en Veterinaria por la Universidad de León, entre otros cargos, ha sido teniente de alcalde del Ayuntamiento de Burgos. Mientras, Juan Jesús Blanco nació en la localidad palentina de Guardo en 1958, de la que es alcalde desde 2007 salvo entre los años 2019 y 2020. Francisco Javier Carpio Guijarro, procurador por Segovia, es alcalde de Urueñas (Segovia) desde 2015.