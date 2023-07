El desmantelamiento de Garoña reabre el debate de la energía nuclear a las puertas del 23J

La autorización por parte del Ministerio para la Transición Ecológica del inicio del desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña en Burgos, que lleva parada desde el 2012, ha reabierto este lunes el debate sobre la energía nuclear en España, a las puertas de la cita electoral del próximo 23 de julio.

El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha autorizado ese desmantelamiento, en un proyecto que abarca hasta 2033, con un presupuesto de 475 millones de euros y en el que se prevé que hasta 350 personas trabajen de forma simultánea.

La orden ministerial, que publica este lunes el Boletín Oficial del Estado, para el desmantelamiento también autoriza la transferencia de titularidad de la instalación de Nuclenor a Enresa, algo que sucederá en los próximos días para que puedan dar comienzo las obras sobre el terreno, señalan desde el Miteco en un comunicado.

El consejero de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León, Mariano Veganzones, ha defendido la independencia energética y la reindustrialización de la comunidad frente a decisiones fruto del "fanatismo climático ideológico" como el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña.

A su juicio se trata de una decisión "fruto de la época del bipartidismo", ha afirmado a Efe Veganzones, para quien "Castilla y León cuenta con recursos suficientes que se pueden aprovechar que se pueden reutilizar para generar energía nuclear de manera segura y barata".

En cuanto al gobierno regional, que integran PP y Vox, han sostenido que la decisión de cerrar la central nuclear de Santa María de Garoña en Burgos se tomó de manera "precipitada e inadecuada" y sin que haya contado con un plan de transición justa específico para la zona de influencia.

"Es una decisión administrativa", han indicado a Efe fuentes del Gobierno autonómico, que han recalcado que ya se "trasladó en su momento que no estaban de acuerdo con el cierre de Garoña", una decisión que era "empresarial y política", pues la tomaron las empresas propietarias pero en un contexto político concreto.

En cuanto al PP, ha criticado los "fuegos de artificio" del Gobierno de Pedro Sánchez al comunicar la autorización para iniciar el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña en plena campaña electoral y ha recordado que el cierre de la planta burgalesa es "el paradigma de las tomaduras de pelo del PSOE".

El viceportavoz del PP en las Cortes de Castilla y León, y candidato al Congreso de los Diputados por Burgos, Ángel Ibáñez, ha recordado que la noticia "ya se conocía" pero que llega con "retraso", "motivado por la decisión precipitada que en su momento se tomó por parte del Gobierno socialista para el cierre ideológico" de la planta nuclear.

Por su parte, el coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, ha asegurado que el desmantelamiento "marca el camino del fin de la energía nuclear".

"Es una decisión lógica. Marca sin lugar a dudas el inicio del fin de la energía nuclear en nuestro país. Es el desmantelamiento de una planta todavía pequeña pero es el primer paso. Esperamos que pueda realizarse sin incidentes y que la zona pueda recuperarse".

García-Gallardo: "Reconstuiremos todo aquello que derriben si gobernamos"

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha asegurado este lunes que su formación política, Vox, va a "reconstruir todo aquello que derriben", en referencia a la autorización que el Gobierno de España ha concedido para el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña en Burgos y ha asegurado que "solo un gobierno integrado por Vox" podría "evitar" el cierre. De hecho, afirmó que si Vox gobierna en España paralizará su demolición. Gallardo, que participó ayer en Ponferrada en un acto de campaña de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio, ha recordado que su opinión sobre la energía nuclear es "nítida y previsible" y que, "en la medida de lo posible", tratará de "evitar" el desmantelamiento de Santa María de Garoña. Se trata de una central "segura" y que proporcionaba "energía barata y abundante", a la vez que ha remarcado su apuesta por "un modelo de independencia y de soberanía energética" ya que España cuenta con unas "condiciones geográficas privilegiadas" para favorecer el desarrollo de la industria nuclear.

Ribera: "Es el ejemplo de lo que no debería ocurrir"

La vicepresidente tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, aseguró ayer que la "incertidumbre" que rodeó el proceso de cierre de la central nuclear de Garoña es "un ejemplo de lo que no debería volver a ocurrir". Ribera, en un desayuno informativo en Madrid, ha recordado como el gobierno de Mariano Rajoy anunció en su día "en contra de los informes" que prolongaría la vida de Garoña, decisión que abrió un periodo de "incertidumbre" sobre si la central era o no rentable, hasta que la empresa propietaria rechazó las condiciones fijadas por el Consejo de Seguridad Nuclear para mantenerla operativa La vicepresidenta lamentó que durante ese tiempo "no haya habido ninguna inversión" que permitiera buscar alternativas económicas para la comarca burgalesa de Tobalina. Ante esto, Ribera puso en valor la orden que autoriza el desmantelamiento de la central nuclear publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que supone "dar un paso adelante en ese proceso ordenado de cierre con total responsabilidad, con garantías para la población y con alternativas económicas después de haber superado la evaluación ambiental". La ministra ha insistido en que el plan "mantiene todas las garantías y ofrece una perspectiva de presente y de futuro para una región que lleva mucho tiempo reivindicandola y en la que se ha estado trabajando todos estos años". Por otra parte, Ribera ha anunciado la aprobación del Observatorio del Cambio Climático y Salud en el Consejo de Ministros de este martes con el objetivo de "trabajar mejor" en la anticipación y en la alerta ciudadana, informa Europa Press.