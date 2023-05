El Juzgado de Instrucción número tres de León decretó en el mediodía de hoy la libertad con medidas cautelares para un varón detenido por una presunta agresión sexual ocurrida durante la madrugada del sábado, 6 de mayo, en la capital leonesa.

Según informaron fuentes de subdelegación del Gobierno a la Agencia Ical, los hechos se produjeron en la madrugada del sábado, pero la joven, mayor de edad, interpuso la denuncia a última hora del mismo día.

La Policía Nacional se hizo cargo de la investigación después de que la joven asegurara no recordar una parte de la noche, por lo que se le practicaron pruebas toxicológicas ante la posibilidad de que el acusado hubiera utilizado la sustancia conocida como burundanga. No obstante, los resultados de esos análisis todavía no están disponibles.

El hombre pasó en el día de hoy a disposición judicial y el magistrado encargado decretó la libertad con medidas cautelares, concretamente orden de alejamiento y de comunicación respecto a la víctima, por una presunta agresión sexual. Por su parte, la Policía Nacional continúa con las investigaciones.