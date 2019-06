Cs se reunirá lo más pronto posible para trasladar el acuerdo nacional a la región

,

El equipo negociador de Ciudadanos se reunirá lo más pronto posible para analizar el decálogo de la dirección nacional en relación a los futuros pactos tras las elecciones autonómicas del pasado 26 de mayo y ver cómo se traduce en Castilla y León, donde el PSOE ganó los comicios, si bien el partido naranja ratificó ayer que el PP será su socio preferente y de manera "excepcional" los socialistas.

Después de la reunión de ayer por la mañana de la dirección nacional en la que se adoptó dicho acuerdos por unanimidad, Francisco Igea, candidato naranja a la Presidencia de la Junta y miembro de la cúpula nacional, y el equipo autonómico en la comunidad prefiere analizar el documento antes de realizar valoraciones.

Según fuentes de Ciudadanos, consultadas por "Ical", será el comité de pactos autonómicos quien determine si se inicia la negociación con el Partido Popular, como socio preferente, o con el PSOE, como ganador de las elecciones, si bien en el caso de los socialistas se exige el apoyo a la unidad de España, incluida la aplicación del artículo 155 en Cataluña si la Generalitat sigue sin acatar el orden constitucional.

Ciudadanos ha acordado un decálogo para hablar con Partido Popular y PSOE, en el que se excluye la negociación con Vox. Francisco Igea ha defendido a lo largo de su campaña electoral el cambio en Castilla y León, pero quiere que se hable de proyectos y no de personas para los cargos.

A la espera de que Ciudadanos marque las líneas a seguir en Castilla y León, la formación naranja es llave para la formación de Gobierno autonómico, tanto a través de un pacto con el PSOE como con el PP. En la comunidad, Podemos no es necesario para el acuerdo ya que no suma con los socialistas. En su acuerdo, Cs descarta entrar en gobiernos no sólo con Vox, sino también con Podemos y nacionalistas.

En el caso de las capitales de provincia, los acuerdos son necesarios en siete de las nueve, excepto en Soria y Zamora con mayorías absolutas de PSOE e IU. En Burgos y Palencia, Ciudadanos puede apoyar al PP con Vox, pero también al PSOE, ganador en ambas ciudades. En León, la formación de extrema derecha se ha quedado sin representación tras el último recuento y el pacto sería con los populares de Antonio Silván o con los socialistas, vencedor el 26M.

También, en Salamanca es decisivo Ciudadanos que puede apoyar a Carlos García Carbayo (PP), que ganó las elecciones, aunque también sumaría con el PSOE. Respecto de Valladolid, el alcalde socialista Óscar Puente se decanta con reeditar el gobierno con Toma la Palabra y han iniciado la negociación.

En Segovia, Clara Luquero se inclina por Podemos e IU. En el caso de Ávila, el partido naranja no es decisivo ya que venció "Por Ávila", una escisión de los populares.