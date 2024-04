La Veguilla, la fiesta patronal de Interés Turístico Regional

Benavente rinde un año más honores a su patrona, la Virgen de la Vega. La fiesta del Lunes de Pascuilla, una de las más importantes del año, declarada de Interés Turístico Regional de Castilla y León, tendrá nuevamente su momento cumbre con la tradicional petición del Toro Enmaromado que recorrerá las calles de la villa 51 días después.

El clamor popular en la multitudinaria petición del astado es uno de los actos más peculiares y el más esperado de la fiesta patronal. La Veguilla se celebra con actos religiosos, musicales, lúdicos y deportivos en torno a esta fecha, una semana después del Lunes de Pascua. Sin olvidar otra actividad tradicional: El reparto del pan de la Veguilla.

El pan de la Veguilla debió de tener su origen en el cupo de fabricación de pan que tenían asignadas las panaderías de la villa. En la actualidad es repartido a quienes lo solicitan en las dependencias municipales asignadas a tal fin, el Cuartel de la Policía Local, hasta fin de existencias.

Es una pieza pequeña de pan blanco de unos 250 gramos con un sello distintivo fabricado por las distintas panaderías locales. Durante la postguerra española era entregado en auxilio social y para su distribución se realizaban listados de necesitados, a quienes se les entregaba un vale para la retirada del pan.

La fiesta de la patrona de Benavente se remonta, al menos, al siglo XV, al que corresponden las primeras referencias a la romería y procesión de la Virgen de la Vega en las actas municipales del concejo de Benavente.

Hay constancia de la celebración de una romería al santuario de Nuestra Señora de la Vega de Cimanes en conmemoración de la victoria cristiana sobre los musulmanes en la Batalla de la Polvoraria o Polvorosa.

Según la leyenda, en el año 878, en tiempos del rey Alfonso III el Magno, la Virgen de la Vega, con el Niño Jesús en su regazo, alentó a las tropas benaventanas y les dio fuerzas para luchar contra las huestes islámicas, a las que lograron vencer a orillas del río Órbigo.

Con el tiempo, la celebración surgida para efectuar un voto a la Virgen se centró en la villa de Benavente y los benaventanos acabarían eligiendo a la Virgen de la Vega como su patrona, reconocimiento que se produjo en 1792. La Veguilla, con el tradicional acto de petición del Toro Enmaromado, es Fiesta de Interés Turístico Regional de Castilla y León desde 2004.

El Lunes de Pascuilla es una jornada para celebrar con la familia y los compañeros de peña. Un día intenso de hermandad y tradición y un orgullo para los benaventanos, que tienen sobrados motivos para presumir de su tierra durante todo el año.

Benavente es un municipio vibrante en un enclave estratégico y privilegiado donde los negocios locales son la base de una economía activa que ofrece a los vecinos y visitantes todo tipo de productos y servicios sin necesidad de salir de su casco urbano. Unos negocios que generan riqueza económica, crean puestos de trabajo y cuidan de la calidad de sus productos y servicios.

Aun en la era del comercio electrónico, Benavente mantiene un comercio local muy potente, como demuestran los siguientes ejemplos.

