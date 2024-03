Agricultores molestos por el estado de varios caminos en San Cristóbal

Agricultores de San Cristóbal de Entreviñas hacen públicas sus quejas por el estado que presentan algunos caminos agrícolas de la localidad. No es la primera vez que vecinos de este pueblo manifiestan su malestar por el estado de falta de mantenimiento de caminos como el de Fontarón. Ya criticaron en este periódico el mal estado del firme de este camino por el que es muy difícil el paso de los vehículos pesados. En aquel momento el Ayuntamiento aseguró que no tenía conocimiento de estas quejas y señalan también los vecinos que no es algo que "ya tienen que conocer puesto que lo venimos diciendo desde hace años y no se ha hecho nada", aseguran.

Para hacer más visible el estado de este camino en concreto, han tomando instantáneas aprovechando la lluvia de días atrás que dejan al descubierto los baches existentes en el recorrido por esta vía agrícola. "Es muy complicado el acceso por esta zona, lo sufrimos los agricultores y la maquinaria que tenemos que utilizar. El mal estado del terreno nos pone difícil poder pasar por allí sin perjuicios".

Los agricultores vuelven a mostrar sus quejas, molestos por el estado de estos caminos, fruto de la concentración parcelaria. Piden al Ayuntamiento que "actúe de una vez por todas, es algo que afecta a la actividad diaria de mucha gente que tenemos que pasar por ahí con los vehículos pesados. Se hace imposible", explican. En concreto, el camino del Fontarón aseguran que es de titularidad municipal.