La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León ha instado a la dirección del IES León Felipe a retirar la "instrucción" de uso voluntario de la mascarilla dirigida a profesores, alumnos y personal administrativo y de servicios.

La delegada, Leticia García, ha dicho en una comparecencia que esta decisión de la dirección del centro docente "es unilateral", afirma que puede crear "alarmismo" y ha anunciado una inspección al instituto para comprobar que se cumple la normativa.

El IES recomendó ayer con carteles el uso voluntario de la mascarilla ante la elevada tasa de incidencia de los virus respiratorios y anunció que mantendría esta recomendación hasta que la situación no remita, poniendo a disposición de la comunidad educativa del centro varios centenares de mascarillas.

Declaraciones

"El caso del instituto de Benavente ha sido una decisión sin seguir ninguna instrucción, sin criterio técnico y sin pasar por el órgano gubernativo del propio centro. Ha sido una medida unilateral que ha adoptado el director, sin seguir ninguna directriz y generando cierta alarma social que no es recomendable porque en este momento lo que estamos haciendo es recomendar las mascarillas, pero existen otras medidas dentro de los centros educativos, como puede ser la ventilación, los medidores de CO2, el lavado de manos o no llevar a los niños a clase en el caso de que tengan infecciones respiratorias", ha afirmado García durante una visita a la cocina línea fría del Complejo Asistencia de Zamora.

La delegada ha añadido que "es una decisión unilateral que ha tomado el director. La Dirección Provincial de Educación lo que hará es una inspección al centro para ver que se ha cumplido la normativa, porque no hay ninguna instrucción, sino todo lo contrario, estamos en la línea que estábamos con anterioridad y reforzaremos a través de una inspección para ver qué ha ocurrido en el centro y que ha dicho el director".

Ha lanzado también un mensaje a las familias: "No existe esa instrucción. Ha sido una decisión unilateral y comprobaremos que esto no siga siendo así. Insisto a las familias que si tienen a sus hijos con síntomas no los lleven al colegio, pero la medida que ha propuesto este director no es operativa teniendo en cuenta que los niños van en el transporte público, en el cine y otros lugares donde no es obligatoria la mascarilla, con lo cual no sirve de mucho esa medida sino más bien estas otras medidas que sí recomendamos. ¿Él tenía potestad para hacerlo? No, y ya se le ha requerido para que elimine esa información y por eso vamos a realizar la inspección para comprobar que no existe porque él no tiene competencia para dar esas indicaciones", ha reiterado.