IU recurrirá la reclasificación de los puestos de secretaria e interventor en el Ayuntamiento de Benavente

El Grupo Municipal de Izquierda Unida-Mixto presentará antes de que finalice el año un recurso de reposición contra la reclasificación de los puestos de secretaria e interventor en el Ayuntamiento de Benavente.

La Coalición ha confirmado el ejercicio de esta potestad y ha respondido al Partido Popular, que anunció "graves consecuencias" si IU acudía a esta vía. "Que el equipo de gobierno no pretenda infundir el miedo, ni amenace solapadamente a IU de ser la posible responsable de las siete plagas para Benavente si recurre la reclasificación de la categoría del puesto de Interventor porque vamos a ejercer las acciones fiscalizadoras al equipo de gobierno que estime oportunas, libremente y sin sentirse amedrentada", ha dicho en un comunicado.

En el Pleno celebrado el 30 de noviembre "IU dejó clara su postura respecto a la reclasificación de los puestos de Secretaría e Intervención con argumentos serios y lógicos, basándose también en el Real Decreto que regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional", explica el portavoz de IU, Manuel Burón.

"26.000 habitantes estacionales"

"Benavente es cabecera de comarca, centro de prestación de servicios, comerciales, sanitarios, educativos con una población, más la flotante, que superaría los 20.000 habitantes", argumenta. "Los últimos datos publicados del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en colaboración con la Diputación, indicaban en 2015 que Benavente tenía 26.000 habitantes de Población Estacional Máxima, personas que tienen algún tipo de vinculación o relación con el municipio, ya sea porque residen, trabajan, estudian o pasan algún periodo de tiempo en Benavente".

En base a este dato, "por la categoría de su entidad, y por el importante presupuesto que gestiona, requiere que los puestos de Secretaría e Interventor tengan una alta capacidad", sostiene Burón.

Desde el punto de vista económico "clasificar ambos puestos a categoría de entrada o clase segunda no supone ni rebaja de emolumentos de los citados técnicos ni ahorro alguno para el Ayuntamiento de Benavente. Dato que desmonta al esgrimido por el equipo de gobierno PP-Vox al citar que ambos sueldos van desde los 70.000 euros a más de 75.000 euros anuales”, porque con la reclasificación seguirán siendo lo mismo de atractivo que representan sus elevadas retribuciones”, agrega.

Del mismo modo, replica IU al Partido Popular, "argumentar que la reclasificación fue avalada por los representantes sindicales de CCOO, UGT y CSIF en la Mesa de Negociación del 15 de noviembre no es palabra de Dios, porque los representantes sindicales anteponen el que no haya rebaja de emolumentos".

"Las falsedades sobre las consecuencias del recurso"

Manuel Burón considera que el PP, en una nota de prensa, difundió varias "falsedades" sobre las presuntas consecuencias de recurrir la reclasificación de estos puestos. Así, sostiene, no afecta al pago de nóminas porque la falta de interventor no es excusa para su confección, pues él no se encarga de realizarlas, sino de una revisión aleatoria de un pequeño porcentaje de las mismas para comprobar que están correctamente emitidas".

En el mandato 2015-2019 "el Partido Popular consideraba que con un administrativo y un técnico medio era suficiente para confeccionarlas; personal que existe actualmente para tal fin, por lo que no es necesaria la contratación y externalización de su confección"

En relación con un posible retraso en la elaboración del presupuesto, IU recuerda que "tal y como el PP y Cs reclamaban en el mandato anterior al equipo PSOE-IU que debía ser presentado antes del 15 de octubre, el actual equipo de gobierno PP-Vox tampoco lo ha cumplido, y eso que antes de esa fecha sí había interventor"

"Tampoco afecta a la pérdida de subvenciones y hay un ejemplo claro; ahí está latente el peligro de perder la subvención de la Diputación para la pavimentación de las calles Carbajés y Francos. Por tanto, los posibles retrasos en las ejecuciones y la pérdida de subvenciones se producirían igualmente. Y además, la interposición de un recurso no paraliza la contratación.

"Pretender hacer recaer en IU el retraso de la reclasificación y de “graves y muy negativas repercusiones para el normal funcionamiento del Ayuntamiento, como la imposibilidad del pago de facturas a proveedores o las nóminas del personal, la aprobación del Presupuesto o dificultades para sacar adelante proyectos como el Puerta del Noroeste, para IU no son más que buscar excusas y ponerse la venda antes de la herida por parte del equipo de gobierno PP-Vox, demostrando de antemano su incapacidad. Capeen el temporal y gobiernen, que para eso fueron elegidos. Como decía en la oposición el concejal José Manuel Salvador: Ustedes son los que gobiernan…, pues eso, ahora aplíqueselo, y gobiernen", afirma Burón.

El portavoz de IU cree que "lanzar a los cuatro vientos los peligros o graves consecuencias demuestran el cinismo de algunos miembros del equipo de gobierno del Partido Popular ¡Qué amnesia tienen ahora!" ¿O ya no se acuerdan que en el pasado mandato recurrieron en tres ocasiones el Presupuesto Municipal y varias Modificaciones Presupuestarias, y en algunos casos poniendo en peligro subvenciones concedidas y ejecución de obras?", recuerda.

Entonces, "la concejala Sara Casquero, antes de transfugarse y fichar por el PP, no advertía al Señor Saldaña de las graves consecuencias de sus recursos, o la acción urbanística del Hospital con el riesgo de que la Junta reclame indemnizaciones millonarias a Benavente. Como tampoco el señor José Manuel Salvador, que aplaudía aquellas decisiones que le hacían el trabajo sucio al PP; pues mientras el señor Jesús María Saldaña agitaba el árbol, ellos recogían el fruto",

Izquierda Unida, concluye la nota de prensa, "ejercitará tanto su derecho como las acciones que considere oportunas dentro de su labor fiscalizadora y de oposición que los benaventanos y benaventanas nos encomendaron"