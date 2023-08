El PSOE de Benavente denuncia públicamente que la Concejalía de Deportes “oculta información de un caso de legionela en el Pabellón de la Rosaleda en la comisión Informativa”.

El concejal socialista Fernando Marcos ha solicitado información tras la queja recibida por algunos usuarios de la instalación en la que no se permite el uso de las duchas al estar las instalaciones afectadas por legionela, según explica.

El concejal socialista explica que “somos conocedores que hace más de 20 días estas instalaciones ya tenía este problema de legionela lo cual no se nos informó en la comisión informativa del área de Deportes el pasado día 11 de agosto, ocultándose la información no solo a los ciudadanos también a los grupos políticos que estamos representados en el Ayuntamiento de Benavente”.

De modo que el pasado lunes el PSOE ha solicitado información a la concejala Elena Justo Cadenas sobre las medidas tomadas de desinfección, bien por empresa externa o bien con recursos propios que se han efectuado hasta el momento, incluyendo todas las analíticas realizadas en la instalación después de la primera actuación y todas las posteriores analíticas si se hubiesen efectuado.

Explican los socialistas que “comprendemos que esta situación de legionela se pueda producir, lo que no entendemos es que la concejala de Deportes oculte una información tan importante a la ciudadanía, sobre todo, porque afecta a la salud pública y que no aporte soluciones, o al menos, no tenemos constancia de ello”.

Fiesta nocturna en las piscinas

Por otro lado, el concejal del PSOE, Fernando Marcos, ha solicitado información y documentación sobre cómo se ha gestionado la actividad nocturna en la Piscina Municipal para celebrar el Día Internacional de la Juventud el 8 de agosto, así como los permisos concedidos ya que se ha realizado en horario diferente a lo autorizado por Sanidad.