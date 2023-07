Giro político inédito en Benavente: Izquierda Unida y Vox formarán el Grupo Mixto

Vox e Izquierda Unida integrarán el Grupo Mixto del Ayuntamiento de Benavente. Tendrán que compartir despacho político y repartirse la base fija de la indemnización a partidos (3.000) euros.

Tendrán que dividir y elegir también a qué comisiones informativas acuden Eugenio Blanco y Manuel Burón, y de la misma forma tendrán que hacer con la Junta de Portavoces, a la que solo podrá acudir uno cada vez que se convoque, lo que les obligará a turnarse. Del mismo modo, tendrán que compartir el tiempo de intervención en los Plenos.

El Reglamento Orgánico Municipal en sus articulos 5.2 y 6.3 establece que no podrán formar grupo político aquellos partidos que obtengan representación municipal y no cuenten al menos con dos concejales. Las formaciones con un solo edil pasarán a integrar el Grupo Mixto.

Giro no previsto

En un giro político, no por reglamentado menos inesperado, Vox e Izquierda Unida tendrán que compartir políticamente espacios y tiempo. La Junta de Portavoces celebrada esta mañana no abordó el asunto. Ni los técnicos municipales ni la alcaldesa, secetaria-interventora de profesión, repararon en ello. Las dudas surgieron posteriormente.

Este imperativo legal modifica la estructura orgánica conocida hasta ahora. El nuevo equipo de Gobierno redefine la composición númerica de las comisiones informativas que pasan de cinco a seis miembros (tres PP, dos PSOE, uno Grupo Mixto).

Se acabó el minuto de silencio en cada pleno contra la violencia machista

La Junta de Portavoces celebrada esta mañana ha contado sin embargo con la presencia de todos los portavoces de los grupos políticos. Todavía no se había detectado la incompatibilidad.

El PSOE ha hecho notar que dado que aún no se ha celebrado el Pleno de organización, este argumento no vale para que se haya convocado la Junta de Portavoces ahora y no se hiciera en el Pleno de sorteo de las mesas electorales.

Luego el debate se ha centrado en la supresión del minuto de silencio contra la violencia machista con el que se abrían las sesiones plenarias desde 2016. Se trata de una propuesta del Grupo Popular que preside la alcaldesa Beatriz Asensio, que ha asumido también la competencia de Igualdad. Vox la ha apoyado.

Eugenio Blanco, portavoz de esta formación, ha confirmado que ha respaldado la propuesta mayoritaria planteada en el seno del equipo de Gobierno del que forma parte, aunque él no la ha instado. "Si hubiera sido otra la propuesta, la hubiera apoyado también", ha explicado.

El PP cree que mantener el minuto de silencio al principio de todas las sesiones plenarias es un acto político que "desvirtúa" la condena de la violencia machista y aboga por decidir en qué casos se decidirá este tipo de reconocimiento o similares.

El PSOE e IU han defendido la necesidad de mantener la visibilización de la condena contra la violencia de género tal y como se ha venido haciendo hasta ahora.

"Este Ayuntamiento ha sido modélico y ha llevado a efecto el Pacto Nacional contra la violencia machista hasta ahora", ha explicado el portavoz socialista Luciano Huerga.

"IU vaticinó que comenzaría un periodo gris y así ha sido. Es una vergüenza", ha declarado tras la Junta de Portavoces el concejal de IU, Manuel Burón.

En un comunicado, el equipo de Gobierno señala que será la Junta de Portavoces la que "decida, en sus reuniones previas a cada Pleno, el guardar un minuto de silencio ante los casos de violencia de género concretos que se hayan producido".

"El Pleno mostrará de esta forma su contundente rechazo ante casos de violencia de género y el apoyo de la Corporación a las víctimas", agrega la nota.

Los portavoces han votado las propuestas de PSOE e IU y del PP y Vox. La mayoría de estos últimos ha decidido la supresión del minuto de silencio.

La alcaldesa cobrará 43.000 euros más 3.281 euros por trienios

A media mañana, mientras tenía lugar la Junta de Portavoces, el Ayuntamiento anunció que la alcaldesa Asensio y las dos concejalas liberadas percibirán menos retribución que el exalcalde y los dos ediles liberados. El comunicado no aportaba cifras.

Por la tarde se han conocido los datos. Beatriz Asensio percibirá 46.281,50 euros al año, 43.000 euros más otros 3.281,50 por cinco trienios acumulados como funcionaria de habilitación nacional. El salario será revisable anualmente con los Presupuestos Generales del Estado.

Asensio, muy crítica con el salario del exalcalde Huerga, que comenzó cobrando 45.000 euros en 2015 y ha dejado el cargo percibiendo 47.988 euros, pasa a ser la regidora que más cobra en la provincia, extremó que afeó reiteradamente a Huerga en estos años. El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, percibirá algo más de 38.307 euros.

La alcaldesa no formará parte de la Junta de Gobierno Local, un hecho también novedoso. Este órgano estará compuesto por cinco tenientes de alcalde y por este orden: Eugenio Blanco Ugidos, José Manuel Salvador Turiño, Sara Casquero Martín, Alberto Lorenzo Colinas y Alberto Posado Rodríguez.

El equipo de Gobierno tendrá dos concejalas liberadas, Elena Justo y Mercedes Benítez. La primera, concejala de Deportes, Juventud y Mercados, percibirá 23.462,98 euros brutos en régimen de dedicación exclusiva.

Su situación, al ser anteriormente trabajadora municipal en las piscinas, es de excedencia forzosa. Su salario será revisable de acuerdo con la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Mercedes Benitez, concejala de Educación, Cultura y Bienestar Social, percibirá una retribución anual bruta de 22.960 euros. Su salario también se revisará anualmente con la LPGE.