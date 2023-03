El Comité Electoral Provincial del Partido Popular de Zamora acaba de confirmar a Beatriz Asensio Boyano como candidata a la Alcaldía de Benavente por este partido. Decisión que, asegura el presidente provincial del PP en Zamora, José María Barrios, se ha tomado por unanimidad. Repite, por tanto, candidata a la Alcaldía.

Barrios explicó que “hace cuatro años presentábamos a la primera alcaldesa de Benavente. No pudo ser la vez anterior pero esta vez lo vamos a conseguir. Porque Beatriz ha crecido mucho políticamente y quizás pusimos demasiadas esperanzas siendo la primera vez que se presentaba”.

La candidata popular, licenciada en Derecho, funcionaria habilitada nacional y secretaria interventora de los ayuntamientos de Pobladura del Valle y La Torre del Valle, explicó que “estos cuatro años me han servido como experiencia. Ha sido muy gratificante. He trabajado por los benaventanos y esta sigue siendo mi meta. Benavente se merece recuperar la ilusión que teníamos años atrás, lo que teníamos y no se ha evolucionado. Que se desarrolle y recuperar la ilusión. Con el orgullo añadido de ser la primera mujer alcaldesa. Sería un honor poder serlo”.

Barrios señaló también que en Benavente hay dos opciones, de cara a las próximas elecciones municipales “o sigue gobernando Luciano Huerga con sus amigos de IU o lo hace Beatriz. El 28 de mayo tendremos a la primera mujer alcaldesa de Benavente”.

El siguiente paso será confeccionar la lista, “representativa de todos los benaventanos. Todos los que quieran que no siga Luciano Huerga tienen la excusa perfecta para votar la candidatura de Beatriz”, añadió Barrios.

Ante algunas voces críticas del Partido Popular de Benavente por el modo de proceder por parte de la Junta Local, el presidente popular, Juan Dúo, explicó que "ayer se celebró una junta local ordinaria a la que se convocaron a todos los miembros (en respuesta a cuál había sido el procedimiento de convocatoria de esta junta local), para hablar de la actualidad política de Benavente y de las próximas elecciones".