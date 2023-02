El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado definitivamente los presupuestos de 2023 con el voto de calidad del alcalde por empate de concejales y tras rechazar las alegaciones presentadas por Ciudadanos en otra sesión trufada de gruesas acusaciones entre los bloques de derechas e izquierdas.

Las alegaciones de Ciudadanos, las terceras a unos presupuestos, cuestionan la insuficiencia de crédito para los gastos de personal y la inexistencia de partida y fondos para el proyecto Puerta del Noroeste que permitan atender, entre otros, el coste de expropiación de los terrenos.

El interventor municipal no lo cree así, según recoge su informe. El crédito inicial para gastos de personal por un importe de 7,09 millones, «sería inicialmente, suficiente para el abono de los gastos de personal», concluye.

Alegaciones zanjadas

En relación al Puerta del Noroeste, el interventor explica que «al no disponer ni de resoluciones de otorgamiento de subvenciones, ni de la cantidad cierta que debe de aportar el Ayuntamiento, por un criterio de prudencia, no se incluyen créditos en el presupuesto. Una vez estén los convenios firmados por la Junta y de la Diputación con sus aportaciones, en el ejercicio 2023 el Ayuntamiento deberá aprobar un compromiso de gasto plurianual», precisa. El contenido de los informes zanja ambas alegaciones.

Pese al contenido de estos informes, en el terreno político el portavoz de C’s, Jesús María Saldaña, que afirmó que los técnicos no siempre son infalibles, acusó al alcalde de incompetencia y prepotencia por el retraso de los presupuestos, de ser un alcalde absolutista que incumple las leyes que le da la gana, y de querer eliminar a la oposición «principal enemigo de su excelso cargo».

Acusó también a Luciano Huerga de atribuirse la «cualidad pontificia de la infabilidad» e ironizó «sobre la inigualable trayectoria profesional» del alcalde como abogado antes de serlo.

La portavoz del PP, Beatriz Asensio, acusó a Huerga y a la edil de Hacienda de atacar y desprestigiar a la oposición, de mentir a la opinión pública por atribuirles unas alegaciones «que no son nuestras» y de proferir frases insultantes contra el portavoz de Ciudadanos.

Asensio dijo que el Ayuntamiento es una sucursal del PSOE, y afirmó que el equipo de Gobierno teme perder la poltrona y los sueldos. El PP, pese a los informes y su abstención en comisión, votó en contra de la desestimación de las alegaciones de C’s y de la aprobación definitiva del presupuesto.

El portavoz de IU, Manuel Burón, que describió la oposición como una sociedad anónima, acusó a Saldaña de actuar de mala fe para beneficio de los populares al presentar alegaciones con el fin de bloquear los presupuestos y retrasar los fondos que necesitan las asociaciones que tienen que afrontar gastos o nóminas.

«Este pleno es evitable, anacrónico, absurdo e innecesario», dijo citando los informes técnicos y enfatizó que «nadie ha hecho más daño en menos tiempo a Benavente», en referencia al portavoz de Ciudadanos.

La edil de Hacienda, Patricia Martín, recomendó a Saldaña que se haga mirar su «ego anormalmente empoderado» que le lleva a «disputarle al sol su centralidad», subrayó la mala fe de la oposición y su abuso del derecho con injusticias que causan daños a terceros al bloquear con alegaciones el presupuesto.

«No soportan ustedes que el Puerta del Noroeste vaya a ser una realidad. No soportaron que en 2019 se consiguiese un Plan Territorial de Fomento. No soportan que este Gobierno tenga el apoyo de empresarios y sindicatos. No soportan tan que hayamos conseguido la colaboración económica de otras administraciones y además dirigidas por miembros de sus partidos», argumentó.