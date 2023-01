Benavente es una ciudad con una economía dinámica y activa, donde tanto los vecinos del municipio como de todo el norte de la provincia son capaces de encontrar prácticamente todos los productos y servicios que necesitan a lo largo del año, sin la incomodidad de tener que desplazarse más lejos. En el medio plazo, los benaventanos esperan que la materialización del proyecto Puerta del Noroeste sirva como revulsivo al sector logístico, a la industria y en general para fijar población en la ciudad y en los pueblos de alrededor. Pero en lo que se refiere al comercio, Benavente ya va bien servida tanto de oferta como de talento y experiencia para ofrecer a los clientes el mejor trato.

En el sector asegurador y de asesoramiento financiero destaca Seguros Nuñez Valdueza, agencia exclusiva de AXA en la calle de las Eras, 60. La familia Nuñez Valdueza abrió su primera oficina de seguros en Benavente en abril de 1992, y en esos más de 30 años ha conseguido una gran cartera de clientes en la ciudad y su comarca, la mejor prueba de la profesionalidad y solvencia de esta empresa. “El cliente por principio” es el lema de Seguros Nuñez Valdueza, siempre atentos y disponibles cuando se les necesita, y siempre al día de las últimas novedades, lo que significa una constante formación desde el inicio de la actividad hasta la fecha actual. También ofrecen servicios de asesoramiento financiero y de Inversión, contando para ello con la certificación de AFI.

Ortopedia Tres Cruces cuenta en Benavente desde hace años con una tienda en la calle de Las Eras, que pronto se trasladará a la Avenida El Ferial, 33. En esta empresa son fabricantes de productos ortopédicos con más de 20 años en el sector, y disponen de un gabinete de profesionales con amplia experiencia en técnicas ortopédicas que atenderán sus necesidades y le proporcionarán asesoramiento personalizado para encontrar la mejor solución a sus problemas. Entre otras cosas, fabrican órtesis, prótesis, plantillas, corsés o fajas. También disponen de ayudas técnicas, andadores, grúas y sillas de ruedas.

Fruterías El Cid tiene en Benavente dos establecimientos ubicados en dos vías principales de la ciudad, como son la Avenida Maragatos y la Avenida Federico Silva. En ambas tiendas ofrecen la mejor fruta seleccionada siempre primando el verdadero sabor del producto, al igual que con las hortalizas de la antigua huerta. Además, siempre apoyan el producto de la comarca de Benavente. Sin duda, Fruterías El Cid es sin duda la mejor apuesta para la compra de frutas y hortalizas garantizando su sabor y al mejor precio.

Uno de los comercios más curiosos de Benavente es sin duda alguna la Carnicería Óscar, especialistas en productos elaborados, una tarea que han sabido convertir en todo un arte practicando la “pastelería cárnica”. Óscar y Ana trabajan con la carne más selecta para elaborar todo tipo de creaciones gourmet con unas formas y unos colores tan agradables a la vista como al gusto. Este esfuerzo les llevó a ser reconocidos en el año 2017 como el mejor mostrador de carne de Castilla y León por parte de “El Pozo”, y uno de los diez mejores de España.

En pleno centro, en la Plaza del Grano, encontramos Mi Electro Benavente, la mejor tienda de la ciudad donde encontrar cualquier tipo de electrodoméstico para el hogar, desde neveras, lavadoras y hornos al pequeño electrodoméstico, cuentan con una amplia variedad de marcas y precios. También disponen de televisores, teléfonos móviles, ordenadores, patinetes, así como lo último en tecnología Ofrecen financiación de hasta 12 meses sin intereses.

En un lugar emblemático como la rotonda del toro abrió en 2022 sus puertas el “Centro Auditivo Oírte +”, a cuyo frente está Cristina Ferreras de la Cal, conocida en la ciudad por llevar varios años ayudando a los benaventanos con problemas de audición. Oírte + pertenece a la cadena de centros de audición Philips, de los que hay más de 130 repartidos por toda España. Destacan por ser el único centro de la provincia que disponen de una zona habilitada para el tratamiento de acúfenos. Si crees tener problemas de audición, no dudes en acercarte a Centro Auditivo Oírte+ en Benavente, las pruebas son gratuitas, tienen descuentos de hasta el 70% en audífonos, y además podrás llevarte un audífono a tu domicilio gratis para probarlo durante unos días.

En la Cuesta del Hospital se halla la Gestoría-Asesoría Vara Méndez Asesores, expertos que ofrecen un servicio muy profesional a las pequeñas y medianas empresas benaventanas para que puedan centrarse en su negocio principal, en sus clientes y en el crecimiento de su proyecto, sin dedicarle horas y energía a la burocracia. Ofrecen servicios de gestoría en materia contable, tributaria y fiscal, asesoría jurídica y la gestión de las relaciones laborales con un equipo de economistas, asesores laborales y abogados para dar soluciones personalizadas. También ofrecen coberturas de seguros con distintas compañías. Gestionan cualquier trámite con la Administración para particulares, ya sea relacionado con vehículos, herencias o incluso extranjería. Por último, pero no menos importante, ofrecen todo tipo de productos financieros porque son parte integrante de la red de agentes de BBVA.

A la hora de hacer la compra, conviene pasar por la Carnicería Toño, que lleva desde 1997 en la Cuesta del Hospital, 45, ofreciendo a sus clientes “de lo bueno, lo mejor”. Están especializados en carne de ternera fina, y también elaboran sus propios embutidos a base de ingredientes naturales. Incluso preparan bandejas de embutido cortado y bien presentado para cualquier celebración, y cuentan con servicio de reparto a domicilio. Pero lo que no puedes dejar de probar es su pincho de carrillera ibérica, una de sus especialidades más famosas entre los benaventanos.

En La Tienda de Rosa podrás encontrar chuches, bebidas, snacks, chocolate, dulces, pan, fruta... pero también todo lo necesario para organizar un cumpleaños u otro tipo de fiesta, desde artículos de regalo, a piñatas, globos y velas, incluso elaboran tartas de gominolas y cestas de regalo personalizadas. Esta tienda ubicada en Calle de San Vicente, 3, es el lugar perfecto donde encontrar ese “olvido”, como la leche o el aceite que te faltan en casa, ya que abre todos los días de la semana, de 9.30 a 15.30 horas y de 17.30 a 22 horas.

En el número 38 de la calle Santa Cruz se encuentra una de las mejores ferreterías de Benavente, Ferretería La Fuente, especializada en maquinaria agrícola. Cuentan con más de 60 años de experiencia y son todo un referente para los agricultores de la comarca. Disponen de cercados y de todo tipo de recambios agrícolas, además, claro, de artículos de ferretería con un catálogo que supera las 20.000 referencias, cerrajería, artículos de jardinería y material eléctrico.

También en la calle Santa Cruz, en el número 23, destaca la tienda Bicis Clemente, donde los amantes del ciclismo pueden encontrar todo tipo de bicicletas, sus recambios y complementos. Si no puedes salir al campo, o no te gusta, no hay excusa para no ponerte en forma porque en Bicis Clemente también venden bicicletas estáticas, elípticas, y máquinas para correr sin salir del salón. Por otro lado, este negocio vende todo la mejor maquinaria de jardinería (cortacéspedes, desbrozadoras, motosierras...) de la marca Garland.

El psicotécnico La Vizana, ubicado en la cañada del mismo nombre, dispone de un equipo que realiza reconocimientos médicos deportivos y para opositores. También renuevan carnets de conducir, encargándose de todo el papeleo con Tráfico, y los permisos de armas y embarcaciones de recreo. Igualmente, ayudan a quien lo necesite con todos los trámites on line relacionados con tráfico. Por otro lado, imparten cursos de prevención de riesgos laborales.

En la Avenida de León se encuentra la tienda de Nix Bedding, una empresa de camas y cochones de gran calidad y de fabricación zamorana, pues cuentan con un taller en el municipio de Villalpando. Los benaventanos pueden encontrar aquí todo lo relacionado con el descanso, los mejores colchones, somieres y canapés, además de sofás y mobiliario para decorar tanto los dormitorios como el salón. Para terminar de “vestir” la cama y la habitación, también cuentan con el textil de las mejores marcas. Por otro lado, ofrecen productos de geriatría para adaptar las camas al cuidado de las personas mayores, como colchones sanitarios, camas articuladas, incorporadores, barandillas o cabeceros especiales. Nix Bedding se distingue por la atención personalizada que dedican a todos sus clientes, con mediciones y proyectos por ordenador, a lo que suman sus años de experiencia en el sector.