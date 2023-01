Dos mujeres convivientes en San Roque (Cádiz) han sido condenadas por un delito leve de estafa al pago de sendas multas de 480 euros y las costas procesales tras hacerse con la tarjeta de débito de una vecina de Benavente mediante artificios informáticos y realizar en Amazon cuatro compras de videojuegos digitales por valor de 80 euros.

Para realizar estas compras, que se produjeron en tres días diferentes, utilizaron su domicilio de la localidad gaditana y la dirección de correo electrónico de una de ellas, como quedó acreditado en las transacciones realizadas por Internet.

La Audiencia Provincial ha confirmado ahora la sentencia del Juzgado de Instrucción número 2 de Benavente y ha desestimado el recurso de ambas mujeres, de 22 y 55 años de edad, que alegaron que no fueron oídas en la vista por un error de citación en el juzgado, y afirmaron que no eran concluyentes los datos de la compra.

Alegaron que "no resulta lógico que alguien que va a utilizar fraudulentamente una tarjeta de un tercero proporcione sus datos identificativos de dirección y correo electrónico para realizar los actos ilícitos”.

La magistrada de la Audiencia Provincial no lo entiende así. Por un lado no observa el primer error: la citación fue correcta y no hubo culpa del juzgado. Seguidamente precisa que las compras se hicieron con los datos de ambas mujeres, como quedó acreditado y sin que denunciaran por contra la existencia de suplantación de identidad alguna.