Pediatría en el Benavente Norte: sin disponibilidad de cita hasta el día 28

La consulta de Pediatría en el Centro de Salud Benavente Norte no tiene disponibilidad hasta el próximo día 28. Cualquier familia de la Zona Básica de Salud que necesite llevar a sus hijos a la pediatra no podrá conseguir cita hasta pasado ese día.

Si la cita es con Enfermería, la primera fecha disponible que señala el sistema de citación de Sacyl es el día 21.

Esta situación se ha puesto de manifiesto en los últimos días, después de que madres de Benavente intentaran conseguir una consulta presencial para sus hijos, bien a través del sistema de citación por Internet, bien telefónicamente.

La información aportada por algunas familias usuarias no incluye las razones por las que no hay disponibilidad de consulta, esto es, si se debe a la ausencia de la pediatra o a que todas las consultas están completas hasta el día 28 de noviembre, un extremo (el de una demora así) que, según los testimonios recogidos, no se habría producido antes.

Algunas familias se han encontrado con que la fecha de citación que tenían ha sido aplazada, y posteriormente postergada otros 15 días, esto es, hasta pasado el citado 28 de noviembre. Otras se han encontrado con la sugerencia de que en caso de necesitar la consulta presencial tendrían que desplazarse a Zamora.

Esta situación ha ido cobrando revuelo a medida que se iba confirmando que el sistema no permite citas presenciales hasta la citada jornada.

Esta consulta es la única formalmente operativa en Benavente ras declararse vacantes las plazas del Centro de Salud Sur, que no se han cubierto, y tenían adscritas 1.446 tarjetas sanitarias infantiles. En el Benavente Norte, la pediatra titular, ha visto aumentar su cupo de 1.109 niños debido a la falta de pediatras en el Benavente Sur.