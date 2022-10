El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Benavente, de PSOE e IU, da un paso más hacia el proceso de estabilización de empleo establecido en la Ley 20/21 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, y aprueba en Pleno con carácter inicial y el apoyo del PP, la modificación del catálogo de personal laboral municipal. Es uno de los asuntos abordados en el pleno extraordinario celebrado ayer, más contenido de lo habitual, pero en el que no han faltado descalificaciones hacia el alcalde, Luciano Huerga, y, sobre todo, el concejal de Seguridad Ciudadana, Fernando Marcos, que no ha entrado en las provocaciones para ceñirse a lo establecido en el orden del día.

Mañana continúa la negociación de las bases de los puestos de trabajo que tendrán tres puntos fundamentales, según explicó el concejal de Personal, José Mariño, a este medio, tras finalizar el Pleno. Se trata de la antigüedad, la formación y la experiencia. Una vez que finalice la redacción de las bases generales habrá que hacer unas bases específicas de cada uno de los grupos, que irán como anexo a las generales. “Todo ello antes del 31 de diciembre tiene que estar publicado en el Boletín Oficial de la Provincia. Después comenzarán las convocatorias con su publicación en el BOE”, señaló.

El proceso de identificación de las plazas ha sido “arduo”, según señaló el edil. De las aproximadamente 200 plazas municipales, son 81 las que se someten a este proceso. La mayoría de los trabajadores, 78 son laborales y de ellos uno va a concurso-oposición; el resto, son tres funcionarios de los que dos van a concurso-oposición y el tercero a estabilización. “Si todo esto lo tenemos que hacer es porque los trabajadores se negaron a negociar la RPT (Relación de Puestos de Trabajo). Hoy en día si hubiésemos tenido la RPT aprobada, estaría todo resuelto”. Señala Mariño que “puede haber alegaciones e impugnaciones” y es por ello que ha priorizado el “principio de legalidad por encima de todo, en este proceso”.

En el Pleno, ante las críticas de la gestión municipal en materia de Personal, IU recordó al PP que “ustedes son más de ilegalidades como el plus de asistencia, el premio de jubilación, etc. De estas 80 plazas la mayoría, un altísimo porcentaje, son el PP, que venía gente por aquí y se quedaban trabajando, o contratos con folios en blanco”. El concejal de Personal lamentó “en lo que ha derivado este punto para el que he buscado consenso”.

Mientras la portavoz del PP tuvo reproches para PSOE e IU. “Llevan más de siete años gobernando y han sido incapaces de aprobar la RPT de laborales, a pesar de haber destinado partida presupuestaria para ello”. Recordó que “se dejaron fuera cinco funcionarios que han estado cobrando complementos que luego eliminaron” e hizo hincapié en “plazas que se llevan ocupando muchos años en competencias impropias”.

En el pleno también se llevó a cabo la aprobación del nuevo contrato de la ORA. Un asunto en el que los grupos en la oposición votaron en contra sin dejar de criticar la gestión de la Concejalía.

Aprobada la cuenta general para su fiscalización en el Consejo

El Pleno ha aprobado con los votos del PSOE e IU la cuenta general de 2021 para su remisión al Tribunal y Consejo de Cuentas para su fiscalización y control externo, algo a lo que se han opuesto tanto el PP como Ciudadanos. Acusó la concejala socialista, Patricia Martín, a los concejales en la oposición de “demagogia pura y dura” y ofreció “técnicos y objetivos” como el superávit de 960.000 euros; los casi 2,5 millones de euros de remanente de Tesorería; o la deuda viva situada en 5,6 millones de euros tras los 10,3 millones heredados del PP. Deuda “heredada” a la que también se refirió IU para recriminar a los populares que “mientan” y señaló que “el primer superávit de las cuentas municipales ha sido de “qué lecciones pueden darnos ustedes del PP si aprobaron las cuentas generales de 2007, 2008 y 2009 en 2012.

El PP aseguró que “llevan años vulnerando la normativa en materia de contratación, con trece reparos en esta materia por parte de Intervención”. Y Ciudadanos se manifestó en contra de la cuenta general tras ver desestimadas sus alegaciones.