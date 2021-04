Fomentar la actividad física es el principal objetivo que persigue la actividad puesta en marcha por la junta local de la Asociación Contra el Cáncer (AECC) de Benavente que han querido denominar rutas saludables. A las cinco de la tarde en la jornada de ayer se dieron cita las personas que previamente se habían inscrito en la sede local, un grupo de mujeres de distintas edades pero con un interés común “crear un hábito”. Aunque las tardes de los jueves parece ser que es la menos concurrida, ayer contó con la participación de más mujeres que optaron por acercarse y sumarse ala iniciativa.

Durante algo más de una hora, el grupo recorre distintos lugares de Benavente caminando. Con ropa deportiva y muchas ganas de pasar un rato de la tarde en compañía de otras personas con su mismo interés, emprendieron un recorrido por la avenida Maragatos y la Vereda de Maragatos. Para la próxima semana la actividad comenzará algo más tarde, a las seis.

“Pretendemos no solo promover la actividad física sino conseguir que las personas que acudan a la actividad se interesen por ella y generen el hábito y compromiso de acudir semanalmente”, explica la asociación. “Yo me he apuntado porque me gusta caminar y así lo puedo hacer en compañía”, explicó una de las participantes; “haberme inscrito me anima a venir al menos todos los jueves, es un modo de obligarme a salir de casa y no solo hacer ejercicio, también distraerme”, explicaba otra; “a mí me lo dijo mi cuñada y me he animado a venir, porque suelo salir a caminar y así es un modo de hacerlo en compañía”, explicaba otra de las mujeres.

La cita con esta ruta saludable es en dos jornadas, los martes a las 11:30 horas y los jueves, a las 18 horas. El punto de encuentro es la plaza Virgen de la Vega en Benavente. También hay una ruta en Barcial, los miércoles a las 19 horas. Es necesario inscribirse para poder participar.

Señala la asociación que “las enfermedades no transmisibles (ENT) son las responsables del 70% de las muertes a nivel mundial: enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, obesidad y enfermedades respiratorias. Los principales factores de riesgo para este tipo de enfermedades son el tabaco, la alimentación, el sedentarismo y el alcohol. Dada la importancia y el impacto de las ENT, queremos promover estas rutas”.