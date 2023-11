Ministros zamoranos (adoptados)

Como no hay ministros zamoranos en el nuevo Gobierno de Sánchez, propongo que adoptemos a unos cuantos “sanchitos”, ya saben, para pedirles esas cosas que más interesan —y que menos— en una provincia que anda desnortada, y para ponerlos después a parir cuando no nos las den, que ocurrirá porque así sucede siempre. Es ley de vida, al pequeño, las escurrajas y cuando acaben los demás.

Vamos primero por los de Valladolid, que son como de casa, aunque la experiencia con los otros que mandan en Pucela (de la Junta y del PP) es muy negativa —y larguísima— para esta provincia. A Oscar Puente, cachicán de Transportes, le vamos a pedir la autovía hasta Portugal y, claro, como aquí ni hay trenes de Rodalies ni se les espera, pues que por lo menos reabra la línea Palazuelo Astorga (que, por cierto, cerró el PSOE y no reabrió el PP). A Ana Redondo García, nueva ministra de Igualdad, pues eso, que trabaje por lo obvio, por la igualdad entre hombres y mujeres, y reconozca oficialmente, aunque ya es tarde, el gran trabajo que ha realizado y está realizando la mujer rural en nuestros pueblos.

A Teresa Ribera, la del Reto Demográfico, que no nos llene toda la provincia de renovables, que si no, al final, no va a caber ni un humano. Y que ya que vamos a producir (aún más) energía para las provincias ricas (como siempre), que rebaje aquí los precios, por si cuela, y vienen empresas a instalarse en Zamora.

A Luis Planas le exigimos que dé un puñetazo de realidad en Bruselas para que la PAC abrace el sentido común y deje de poner trabas al sector agropecuario europeo, que si sigue como está se van a multiplicar las crisis alimentarias y los precios se dispararán aún más y parece imposible. A Elma Saiz, ministra de Seguridad Social, que nos suba la pensión todos los años para que no perdamos poder adquisitivo, que es de lo que vivimos, oiga.

A Mónica García, la de Sanidad, que esté ojo avizor por si viene otra pandemia y que si puede hacer algo por las listas de espera (que no creo, porque están transferidas), pues que las adelgace, que ya vamos para mayores y todos estamos a la cola. Ah, y como parece que el Gobierno va a crear un Departamento de Protección de Menores, que aproveche y cree otro de Protección de Mayores, que se necesita como el comer.

A Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, que no le dé todo a catalanes y vascos, que todos somos hijos de Dios y que aquí no llega nada desde el Año de la Tos. Y a Ernest Urtasun, que no nos prohíba los toros, que es malo prohibir, y que suelte la gallina para restaurar la muralla de Zamora, que si no la arregla nos acabaremos marchando todos por los agujeros de los paños de piedra.