El Ayuntamiento de Villamayor sigue paralizado pese a las denuncias del Procurador del Común

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Villamayor de Campos sigue preocupado por la situación de parálisis que sufre este Consistorio, que en teoría gobierna el Partido Popular aunque en la práctica no lo hace nadie, puesto que no hay ni comisiones, ni plenos, ni cuentas municipales, situación que los socialistas ya denunciaron públicamente hace dos años, en mayo de 2016, y de nuevo el pasado mes de febrero de 2018, cuando el Procurador del Común se vio obligado a trasladar el curioso caso a la Fiscalía, después de que el alcalde hiciera caso omiso a sus requerimientos.

Ayer los concejales socialistas mantuvieron una reunión de trabajo con el secretario de Organización de su partido, Eduardo Folgado, y con el secretario de Política Municipal, Ángel Blanco, con el fin de coordinar las actuaciones que se llevarán a cabo tanto desde el Grupo Municipal como desde la propia Ejecutiva del PSOE de Zamora para poner fin a una situación que califican de "surrealista".

Los concejales socialistas en el Ayuntamiento de Villamayor de Campos acusan al equipo de gobierno popular de su "inacción, pasotismo, y opacidad", ya que a pesar de las denuncias presentadas por el Procurador del Común, el Ayuntamiento sigue igual, sin plenos, ni comisiones de cuentas, sin presentar los cierres contables ante el Consejo de Cuentas, hechos que ya están teniendo consecuencias para los vecinos, puesto que el Gobierno de España ha congelado las aportaciones del Estado al municipio, que suponían una tercera parte de sus ingresos.

El portavoz del grupo municipal, Valentín Rodríguez, aclara que "no queremos judicializar la vida política del municipio, pero nos encontramos en una situación de indefensión ya que no podemos acceder a la documentación solicitada ni a ningún tipo de información puesto que no se celebran plenos, con lo que se nos impide cumplir con nuestra labor de oposición y con la responsabilidad como concejales elegidos con los votos de nuestros vecinos y vecinas, nos veremos obligados a llegar a la vía judicial si es necesario".

Ante la preocupación mostrada por los concejales socialista, el secretario de Política Municipal del PSOE de Zamora, Ángel Blanco, ha propuesto comenzar por solicitar a la secretaria-interventora un informe completo de la situación real del Ayuntamiento, seguido de un pleno extraordinario con el fin de analizar esta realidad e intentar restablecer la legalidad en el funcionamiento del Consistorio.

Además, se remitirán escritos tanto a la Subdelegación del Gobierno como al delegado de la Junta de Castilla y León en Zamora explicando detalladamente la situación del Ayuntamiento de Villamayor de Campos para que adopten medidas. Además, a través del senador del PSOE por Zamora y de los procuradores en las Cortes de Castilla y León se trasladarán sendos escritos al Senado y al Consejo de Cuentas respectivamente, "instando a que pongan de cuantos medios dispongan para restablecer el funcionamiento normal" del Ayuntamiento.

El secretario de Organización va más allá y solicita públicamente que "la señora Martín Pozo, secretaria general del PP de Zamora, intervenga urgiendo al regidor popular de Villamayor de Campos que convoque una reunión extraordinaria del pleno municipal, atienda a los requerimientos del Procurador del Común y, lo que es más importante, que cumpla con la legalidad por la que se rige la vida municipal y con los vecinos y vecinas del municipio".