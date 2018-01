20 vecinos presentan alegaciones a la constitución del patronato del Parque

El círculo de Podemos en Sanabria se felicita de que el Ayuntamiento de Porto, en manos de Ciudadanos, y otras asociaciones e instituciones, hayan presentado alegaciones a la propuesta de orden de la Dirección General del Medio Natural de Castilla y León por la que se crea el patronato del Parque Natural del Lago de Sanabria y de las sierras Segundera y de Porto, alegaciones que "nacen del texto preparado en la asamblea del Círculo Podemos Sanabria del día 3 de enero, que se publicó en los medios de comunicación". Los podemitas creen que "cuantas más alegaciones se presenten, mejor, ya que así queda constancia de que en Sanabria no estamos de acuerdo con la gestión de este Parque Natural".

El texto fue preparado por los vecinos que aportaron sus ideas, y posteriormente fueron llevadas al papel para presentarlas en las Cortes de Castilla y León a través de la procuradora de Podemos María José Rodríguez Tobal. El objetivo es que el patronato sea más democrático, participativo y representativo de la sociedad sanabresa, para ello quieren que los representantes de las pedanías sean elegidos directamente por el vecino, y no por el alcalde, que se añada como finalidad del patronato el fomento de los usos tradicionales del monte, y que los vocales puedan convocar, con voz pero sin voto, al personal de servicio de la Junta de Castilla y León que considere conveniente en razón del tema a tratar, así como invitar a otros expertos cuando lo consideren necesario. Además, Podemos también ha pedido que los plenos se celebren de forma rotativa en los cuatro ayuntamientos que conforman el parque, que sean públicos, y que puedan ser convocados por una cuarta parte de los miembros del patronato.

Sin embargo, desde el círculo señalan que "las alegaciones del Ayuntamiento de Porto se equivocan cuando señalan que "las pedanías no son ni el criterio ni los núcleos de población adecuados, generando así desigualdad"" porque creen que la desigualdad se crea entre el número de miembros que representan a la Administración y el número de miembros que representan a los vecinos del Parque, y no entre los distintos pueblos. "No todos los pueblos tienen la suerte de tener su propio ayuntamiento, y es importante que los vecinos de esos pueblos que están dentro del Parque Natural también puedan tener voz y voto", señalan desde Podemos Sanabria, recordando a la alcaldesa de Porto "que por desgracia, en Sanabria cada vez somos menos y que la Junta, gobernada por el PP, y el resto de Administraciones están abandonando a los vecinos de la comarca y fomentando la despoblación con sus políticas, un ejemplo lo tenemos en la carretera de Porto, cuya reforma ha resultado ser un fraude".

Por lo tanto, consideran que la protección de los derechos de los sanabreses y la defensa de sus intereses "debe nacer de la unión de todos los vecinos de la comarca" y por eso "flaco favor se hace creando división entre los pueblos, lo que hay que hacer es fomentar la unión y crear lazos de solidaridad". Entre 15 y 20 vecinos han presentado las alegaciones redactadas por el círculo, algo que desde Podemos Sanabria consideran un ejemplo de esa solidaridad.