Los padres de una bebé 'compensan' con chucherías a los pasajeros del avión

Los padres de una bebé decidieron repartir tapones para los oídos y chucherías a sus compañeros de vuelo. Además, acompañaron el obsequio con un mensaje dirigido a todos los pasajeros.

"¡Hola! Me llamo Lorenza y tengo 1 año. Este es mi primer vuelo y voy a tratar de portarme lo mejor que pueda, pero me disculpo por adelantado si me siento irritable, me asusto o me duelen los oídos", eran las palabras que se podían leer y que han emocionado a muchas personas que habían cogido el avión.

El detalle que han tenido, por si la pequeña molestaba durante el vuelo, ha tenido reacción en las redes. Paola Reyes Ríos, una de las viajeras, compartía en Facebook lo que había recibido.