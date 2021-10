Víctor Antón Group, el el proyecto más personal del guitarrista zamorano Víctor Antón, recala hoy jueves, a partir de las 20.30 horas, en el Teatro Principal. En esta ocasión el músico zamorano, acompañado por Juan Sebastián Vázquez piano , Javier Moreno contrabajo y Naíma Acuña batería, dará a conocer su segundo trabajo discográfico grabado antes de la pandemia. En “Changing Gears” Antón desarrolla su técnica compositiva e instrumental, una propuesta personal que aglutina elementos de la tradición y conceptos contemporáneos.

Además, Víctor Antón Group estrenará nuevas composiciones escritas durante la pandemia y que sonará por primera vez en directo.

El músico Víctor Antón forma parte activa en el Proyecto Músicas Étnicas Improvisadas, que bebe del repertorio tradicional castellano-leonés y lo fusiona con el jazz contemporáneo y la improvisación. Dentro del campo del Blues y el Rythm&Blues, forma parte activa de otros proyectos como The Soul Messengers o Kass&The Gingerbread Boys, además de haber tocado con artistas como Little Jerry Williams o The Original Vandellas (guitarrista en la banda del Mojo Workin Festival).