Más vacunas para Zamora

Zamora recibe casi 11.000 vacunas del coronavirus esta semana del 11 al 17 de junio, un millar más que la anterior. La provincia contará con 1.500 dosis de AstraZeneca que no estaban en el envío precedente, pero se queda sin las 500 de Janssen.

Calendario de vacunación

El ritmo de vacunación continúa sin freno en la provincia de Zamora con un nuevo llamamiento de Sanidad en la lucha contra el coronavirus. En esta ocasión se trata de los zamoranos nacidos en las generaciones comprendidas entre 1972 y 1976, ambas incluidas. Hasta 10. 000 dosis se pondrán a su disposición la semana que viene, según acaba de anunciar la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Clara San Damián. Otras 7.000 más irán para las segundas dosis de los maestros, que está previsto empezar a vacunar el próximo lunes después de la oposición.

En el vacunódromo de Ifeza, en Zamora capital, la inmunización tendrá lugar durante los próximos lunes 14 y martes 15 de junio.

IFEZA, ZAMORA CAPITAL: Generaciones de 1972, 73, 74, 75 y 76

14 DE JUNIO, LUNES

De 9 A 10.30 horas: nacidos en el primer trimestre de 1972

De 10.30 a 11.30: segundo trimestre de 1972

De 11.30 a 13 horas: tercer trimestre de 1972

De 13 a 14 horas: cuarto trimestre de 1972

De 14 a 15 horas: primer trimestre de 1973

De 15 a 16.30 horas: segundo trimestre de 1973

De 16.30 a 17.30 horas: tercer trimestre de 1973

De 17.30 a 19 horas: cuarto trimestre de 1973

De 19 a 20 horas: primer trimestre de 1974

De 20 a 21 horas: segundo trimestre de 1974 (los nacidos hasta el mes de junio)

15 DE JUNIO, MARTES

De 9 A 10.30 horas: nacidos en el tercer trimestre de 1974

De 10.30 a 11.30: cuarto trimestre de 1974

De 11.30 a 13 horas: primer trimestre de 1975

De 13 a 14 horas: segundo trimestre de 1975

De 14 a 15 horas: tercer trimestre de 1975

De 15 a 16.30 horas: cuarto trimestre de 1975

De 16.30 a 17.30 horas: primer trimestre de 1976

De 17.30 a 19 horas: segundo trimestre de 1976

De 19 a 20 horas: tercer trimestre de 1976

De 20 a 21 horas: cuarto trimestre de 1976

El cartel anunciador oficial, aquí:

CENTRO DE NEGOCIOS DE BENAVENTE: Generaciones de 1972, 72, 74, 75 y 76

19 DE JUNIO, SÁBADO

De 9.30 a 11 horas: nacidos de enero a junio de 1972

De 11 a 12 horas: nacidos de julio a diciembre de 1972

De 12 a 13 horas: de enero a junio de 1973

De 13 a 14.30 horas: de julio a diciembre de 1973

De 14.30 a 15.30 horas: de enero a junio de 1974

De 15.30 a 16.30 horas: de julio a diciembre de 1974

De 16.30 a 18 horas: de enero a junio de 1975

De 18 a a 19 horas: de julio a diciembre de 1975

De 19 a 20 horas: de enero a junio de 1976

De 20 a 21 horas: de julio a diciembre de 1976

Aquí tienes el cartel anunciador oficial:

Segundas dosis (1962 a 1964)

Ifeza acogerá también la inoculación de todos aquellos zamoranos de las generaciones de 1962, 63 y 64 ya vacunados para recibir su segunda dosis. Será el próximo miércoles 17 y jueves 18 de junio, tanto en Zamora como en Benavente. Aquí puedes ver los carteles oficiales de Sanidad en Zamora y Benavente:

En Benavente, las segundas dosis para las generaciones de 1962, 63 y 64 serán en estos días y horarios:

Campaña de "recaptación" para mayores de 60

San Damián ha anunciado también una campaña para todos aquellos zamoranos mayores de 60 años sin vacunar. Serán los propios ciudadanos los que tengan que comunicar a su centro de salud su interés en la inoculación.

Llamamiento de Clara San Damián a cumplir horarios

El incumplimiento de horarios por parte de los zamoranos llamados a vacunarse están detrás de las largas colas que algunos días ha visto el vacunódromo de Ifeza. Largo tiempo bajo el sol que la delegada territorial de la Junta, Clara San Damián, lamenta pero que achaca a "la falta de cumplimiento de los horarios establecidos, no a una mala planificación".

¡No te olvides!

Se recuerda que toda persona que acuda a vacunarse debe llevar el DNI y la tarjeta sanitaria o de mutualista.

¿Quiénes no deben acudir?

Personas con COVID o en cuarentena

Personas consideradas de alto riesgo

No acudir antes de la fecha indicada para la segunda dosis (21 días para Comirnaty (Pfizer), 28 días para Moderna y 12 semanas para AstraZeneca)

Los vacunódromos, a medio gas

A las puertas de una semana donde se anuncian 17.000 vacunas en Zamora, la verdad es que de momento la puesta en marcha de los grandes centros de vacunación masiva de Ifeza y el Centro de Negocios del Centro de Transportes de Benavente no han supuesto un revulsivo con respecto a la marcha de la campaña en la provincia.

De hecho, aunque se han batido récords diarios de inmunizaciones, el cómputo semanal de vacunaciones no ha sido ni mucho menos el más alto de la pandemia. No porque los vacunódromos no tengan capacidad para ello, sino porque no hay dosis suficientes como para que funcionen cinco o seis días a la semana, algo que ocurrirá por primera vez desde este lunes 14 al sábado 19. Lee toda la información, aquí.

El Teatro Ramos Carrión cierra después de tres meses

La vacunación de la segunda dosis para los nacidos en 1953 fue el último gran servicio del centro de vacunación del Teatro Ramos Carrión, el primero que se puso en marcha en la provincia y por el que han pasado gran parte de los zamoranos de entre 60 y 69 años, los mutualistas mayores de 70 y los colectivos prioritarios en la inmunización tales como responsables de cuerpos y fuerzas de seguridad, bomberos o maestros. Fue un 10 de marzo cuando se empezó a vacunar a policías nacionales en el Ramos Carrión y un 11 de junio cuando se ha puesto la inyección a los últimos zamoranos en un recinto que ha cumplido con creces su función, porque estaba muy céntrico y ha trabajado con agilidad.

Sacyl ha decidido centralizar todas las vacunaciones masivas en Ifeza, una vez que se ha visto que el recinto tiene capacidad suficiente como para atender a la vez vacunaciones de varios tipos al mismo tiempo. Consulta la noticia completa, en este enlace.

GALERÍA | Los zamoranos de 1965 y 1966 responden a la vacunación masiva en Ifeza este miércoles:

Zamora recibe la mitad de vacunas esta semana del 7 de junio

El ritmo de llegada de vacunas contra el coronavirus cae a casi la mitad de las que arribaron a la provincia de Zamora la semana precedente y se quedan por debajo de las diez mil, concretamente en 9.990, frente a las 17.660 de la semana anterior. Una de las razones hay que buscarla en la ausencia de dosis de AstraZeneca, la marca británica que la semana precedente envió a Zamora nada menos que cinco mil dosis. De las 9.990 dosis que llegarán a Zamora, 8.190 son de Pfizer, 1.300 de Moderna y 500 de Janssen.

Benavente estrena vacunódromo

“Fluidez” en la jornada de vacunación masiva en Benavente. Finalizada la primera jornada de vacunación masiva en Benavente con “normalidad”. Ayer se estrenaba el Centro de Negocios del Centro de Transportes de Benavente como vacunódromo provincial para acoger a las quintas de los años 1962, 1963 y 1964 y proceder a su vacunación contra el COVID-19. Desde las 8 de la mañana había gente haciendo cola para acceder a las instalaciones preparadas con diez puntos alineados de vacunación.

GALERÍA de la vacunación en Benavente:

Generaciones de 1965, 66 y 67, llamadas a su primera dosis

Nuevos llamamientos (oficiales) para la vacunación en Zamora y Benavente: generaciones de 1965, 66 y 67. Toma nota de fechas, lugares y horarios.

El vacunódromo de Ifeza entra en acción

El miércoles 26 de mayo se estrenó el vacunódromo de Ifeza, preparado para inmunizar de forma masiva en dos días a tres quintas, las de los años 1962, 1963 y 1964, es decir, los que cumplen 59, 58 y 57 años. Si viven en el área de influencia de Benavente les vendrá mejor acudir, el viernes, al vacunódromo del Centro de Negocios del Centro de Transportes.

En este vídeo puedes ver cómo se ha desarrollado la primera jornada de vacunación en el ente ferial de Ifeza: