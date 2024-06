Basura y cristales rotos en el parque de Valorio en Zamora: "Vergüenza y asco es lo único que se puede sentir"

La comunidad zamorana en Facebook está muy activa en los últimos tiempos. Los usuarios aprovechan la visibilidad que les aporta esta red social para subir fotografías de Zamora, anunciar la venta de artículos u otros servicios, buscar trabajo, comunicar sus preocupaciones o denunciar situaciones de injusticia o incivismo. Todo ello para conseguir una vecindad más involucrada e intentar construir una ciudad mejor.

Recientemente, han sido objeto de debate en los grupos zamoranos de Facebook la reforma de las travesías interurbanas o los juegos de pelota en plazas y parques de la ciudad. También se han publicado quejas sobre plagas de cucarachas y las maniobras ilegales de algunos conductores que se dedican a quemar neumáticos por las calles de Zamora durante las noches.

La última denuncia habla de residuos y cristales rotos en el parque de Valorio, un lugar destinado al recreo de los más pequeños que se ha convertido en un espacio de riesgo. El autor de la publicación declara: "No sé cómo hay individuos capaces de dejar restos de vidrio en un parque como el de Valorio, donde hay X cantidad de niños jugando en la arena". "Menos mal que mi hija no se ha cortado, ni los niños que jugaban con ella. Qué cabreo he agarrado por esta situación", añade.

Varios usuarios de Facebook se han sumado a su protesta, reflejando situaciones similares: "Hoy mismo he visto en el tablero de ajedrez jugar a unos niños entre muchos cristales por el suelo", añade una mujer. "Eso se llama no tener consciencia y no tener consideración; primero, con el medioambiente, y, segundo, no pensar en que podemos causar daños a menores", apunta otra.

El resto de comentarios son manifestaciones de indignación y denuncia por la impunidad de los que no respetan la limpieza de los espacios públicos: "Normal tu cabreo. No tenemos ni dos dedos de frente que asco", afirma una usuaria. "Vergüenza y asco es lo único que se puede sentir", añade otra.