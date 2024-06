El agradecimiento de una zamorana a los sanitarios tras dar a luz: "Gracias a ellos mi bebé y yo estamos perfectos"

Las redes sociales no siempre son lugares donde tienen lugar discusiones y trifulcas. Es habitual ver publicaciones ofensivas, violentas o que atentan contra algún colectivo; también, leer debates encendidos que sacan lo peor de los usuarios que participan activamente en ellas; pero hay una mayoría silenciosa que las usa con delicadeza, y también comunidades muy sanas que resultan de gran utilidad para sus participantes.

En las últimas horas, una usuaria zamorana de Facebook ha realizado una publicación de las que causan sensación en la red por su sentimiento y sinceridad. En su texto, ha querido mostrar su agradecimiento a todos los profesionales del Hospital Virgen de la Concha que participaron en su parto. "No siempre hay que decir lo malo", asegura.

En la nota, esta zamorana da las gracias al equipo de paritorio, de la planta de obstetricia, auxiliares, matronas y al personal de quirófano, entre otros profesionales sanitarios. "Por desgracia, pasé por muchos turnos y a la vez por mucha gente trabajando, y tengo que decir que todos y cada uno de ellos nos trataron genial y no nos dejaron en ningún momento". "Gracias a ellos, mi bebé y yo estamos perfectos", añade.

Un equipo "maravilloso"

Gracias a esta publicación, otras usuarias de Facebook han compartido sus experiencias con el personal sanitario de Zamora durante su estancia en el hospital durante el parto. "Yo me sentí igual. Un trato con empatía, humanidad y profesionalidad", comenta una mujer. "Es un equipo maravilloso, no solo a nivel médico. Me sentí tan arropada que los malos momentos que viví fueron mucho más sencillos", añade otra.

El resto coincide: "Sin duda hay un equipo excelente. Hace dos meses que pasé por allí y nos trataron de 10". "A mí me pasó lo mismo. Un auténtico lujo de equipo", apostilla otra usuaria.