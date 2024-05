Ocho de cada diez negocios de Zamora no tienen ningún programa acordado para su sucesión

Facilitar el relevo generacional, ese es el objetivo principal que persigue el acuerdo firmado entre el Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León y la asociación Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL). "Es una necesidad y una preocupación que tenemos por el sector empresarial de la provincia", indica Francisco Javier Díaz Rincón, Secretario General de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zamora.

Por ello, este convenio repercutirá de forma positiva para ayudar a continuar con el legado empresarial, propiciar el retorno de los jóvenes e impulsar la economía zamorana. "Muchas de las grandes empresas familiares tienen el tema más o menos resuelto, pero las empresas de tamaño más mediano y pequeño, que son familiares, pueden encontrarse con dificultades cuando se quieren incorporar hijos, hijas, nueras, yernos o sobrinos, por ejemplo, y es importante establecer cómo se va a hacer ese relevo en las generaciones futuras", explica Díaz.

Según un estudio realizado por el Instituto de la Empresa Familiar de Castilla y León, el 85% de las empresas familiares de la Comunidad no tiene ningún programa acordado para la sucesión en la empresa por lo que con este acuerdo se va a intentar a través de distintas actuaciones como pueden ser formaciones, talleres o jornadas específicas promocionar la vocación empresarial y hacer más fácil ese tránsito para que la compañía pueda continuar porque es viable y no desaparezca.

En este tránsito, las empresas pueden aprovechar las ventajas fiscales que se ofrecen en la Comunidad en materia de sucesiones aunque, según los datos, solo una de cada diez se beneficia de ellas, ya que el 82% afirma no haber recibido información ni formación específica en empresa familiar y, por tanto, desconocer este tipo de subvenciones.

"Es importante conocer que beneficios fiscales hay para los descendientes directos cuando se transfieren empresas", dice el Secretario General de la Cámara zamorana.

Asuntos administrativos y burocráticos que, en un primer momento, pueden plantear dificultades por lo que "si se consigue de alguna manera allanar el camino y que sea más fácil, va a ayudar a tomar la decisión de que los descendientes vuelvan aquí y continúen con la empresa", valora.

De este modo, a través de jornadas se buscará traer a socios del Instituto de la Empresa Familiar que cuenten a las empresas locales que están en riesgo de desaparecer a corto o medio plazo su experiencia de cómo han hecho ellos para llevar a cabo esa continuidad empresarial. En definitiva, poner en común todas esas dificultades fiscales, organizativas o financieras y cómo se pueden afrontar.

"Es algo muy útil para las empresas. Hay casos en los que puede ocurrir, como ha pasado hace poco aquí, que de repente un hijo que estaba trabajando fuera y que no quería saber nada de nuestra empresa, se interese por ella y decida regresar a Zamora para continuar con el legado empresarial. Entonces hay que ver cómo lo llevamos a cabo y cómo se regula", relata Díaz.

Compañías que deben ser rentables para asegurar este relevo generacional. "Desde luego que si las empresas no son rentables, no se va a interesar nadie, ni familiar, ni no familiar o si un sector que está en decadencia, pues difícilmente". Por ello, "el acuerdo va más encaminado a empresas de una dimensión algo mayor", apunta.

Acciones muy útiles para incentivar el relevo y facilitar a estas empresas que puedan permanecer en el mercado y así, que más familias puedan asentarse en Zamora.

Importancia de la empresa familiar

Una nueva sinergia de vital repercusión en una región en la que más del 90% de las empresas son familiares, representando el 66% del PIB regional y generando el 73% del empleo del sector privado.

Datos que ponen de relieve que Castilla y León es una Comunidad de pymes y empresas familiares que se enfrentan cada día a diferentes retos para seguir siendo competitivas. Por ello, desde el Consejo de Cámaras reivindican abaratar el coste de la contratación, rebajar las cotizaciones sociales y reformar el impuesto sobre sociedades en aras de la reducción gradual de sus tipos y del establecimiento de un esquema de beneficios fiscales más simplificado. Todo ello "con el propósito de estimular la actividad empresarial para que se puedan incrementar las inversiones, aplicar procesos innovadores con ello, la creación de empleo".

Medidas para asegurar la continuidad de estas empresas familiares que deben ser una "prioridad en la actuación de las administraciones", tal y como reclama el presidente de Empresa Familiar de Castilla y León, Pedro Palomo quien anota como principales trabas que dificultan la actividad empresarial: la fiscalidad, la falta de mano de obra y los elevados trámites burocráticos.

Por ello, este convenio busca como meta impulsar el relevo generacional de la empresa familiar en Zamora a través de formaciones, talleres y ponencias específicas que faciliten entre las nuevas generaciones continuar con el negocio familiar; estudiar las vías para la promoción de nuevas vocaciones empresariales en el ámbito de la empresa familiar; identificar las mejores prácticas en el ámbito de la empresa familiar, divulgar y promocionar las mismas a través de los medios con los que cuentan las instituciones.

Con este objetivo, se profundizará también en la visión que tienen los jóvenes familiares de la empresa, así como sus aspiraciones, sus relaciones con otros miembros y las principales dificultades a las que se enfrentan. Cuestiones muy relevantes y escasamente tratadas, por lo que a través de la red cameral se quiere establecer un punto de encuentro en Zamora para poder abordar esta temática tan necesaria para tratar de llegar y atraer a los jóvenes.

Suscríbete para seguir leyendo