"Los algoritmos de las redes sociales están pensados para polarizar y generar odio"

Presidente de Reporteros Sin Fronteras en España, doctor en Comunicación, profesor de Periodismo y periodista de la Agencia Efe en distintos países del mundo, el asturiano Alfonso Bauluz ha abierto esta semana las actividades de las jornadas solidarias en el Instituto La Vaguada de Zamora. Desde su experiencia habla de distintos conflictos mundiales, las amenazas a la libertad de prensa o los peligros de las redes sociales.

–Se visibiliza muy bien la existencia e importancia de ONGs como Médicos Sin Fronteras o Ingeniería Sin Fronteras pero, ¿cuál es la razón de ser de Reporteros Sin Fronteras?

–La organización nació en Francia por la vocación de defender la libertad de prensa y donde más amenazada está es en las dictaduras y muy especialmente en países de África, de Asia o de América Latina. Se trata de ejercer una presión para que la impunidad política con la que los dictadores encarcelan a los periodistas o les envían al exilio tenga un precio para ellos en términos de opinión pública y relaciones internacionales. De ahí viene el nombre y lo de no limitarse a un país o a una preocupación exclusivamente de un sitio.

–¿En España qué labor están llevando a cabo?

–Los principales cometidos son la sensibilización de la opinión pública sobre la importancia de la libertad de prensa y el apoyo a los periodistas en un sistema democrático, la denuncia de los atropellos a la libertad de prensa, muy especialmente en América Latina, y el ejercicio de presión al poder legislativo, nacional o comunitario, para que las normas que se aprueban respeten elementos básicos para el periodismo como el secreto profesional o la protección frente al espionaje con software de fabricación de cualquier país. En la protección de los periodistas tenemos programas de acogida, evacuación de emergencia y estancias en lo que llamamos "espacio seguro RSF". La idea es facilitarles herramientas de formación y establecer redes de apoyo para los periodistas que están exiliados o perseguidos.

–¿Cómo se puede ejercer la libertad de prensa en un conflicto como el de Gaza en el que han muerto ya 80 profesionales?

–En los enfrentamientos armados el más débil es el que siempre facilita más la presencia de los periodistas. Lo hemos visto en Ucrania y lo estamos viendo en Gaza. Los contendientes siempre van a tratar de manipular e instrumentalizar a la prensa, silenciarla cuando lo vean de interés para sus fines militares y van a utilizar la propaganda. En el caso de Gaza, Israel ha decidido que no permite la presencia de prensa internacional y luego denuncia la propaganda de Hamás. Si prohíbe la presencia estos periodistas, probablemente sea porque no quiere que puedan documentar crímenes de guerra.

–El conflicto de Ucrania parece más olvidado, al menos mediáticamente, ¿qué riesgos puede suponer para la situación allí?

–La cuestión de Ucrania está condicionada ahora porque en Estados Unidos el Partido Republicano no quiere aprobar un presupuesto militar importante y eso muestra la debilidad del Gobierno de Zelenski y el Ejército ucraniano, que tiene una dependencia extrema de los suministros y la financiación externa. El riesgo es que cualquiera puede entender que si un dictador invade un país vecino y, a pesar de que haya una movilización internacional, consigue su propósito, otros tantos dictadores tratarán de hacer lo mismo. Es verdad que el doble discurso de algunos países que apoyan a Ucrania y prestan apoyo a Israel no es que favorezca mucho, pero esto es política.

La falta de viabilidad económica de proyectos informativos independientes hace que la oferta informativa y la pluralidad disminuya

–¿Cómo una democracia como Rusia puede desembocar en un régimen como el de Putin?

–La transición de la antigua Unión Soviética al sistema que gobierna en Rusia ahora ha sido por el enriquecimiento apresurado e ilícito de los oligarcas, que favoreció que Putin haya logrado ejercer un control y un poder absoluto. La escasa prensa disidente o independiente que había en Rusia se tuvo que ir cuando empezó lo que hechos obligan a denominar "operación militar" y no hay voces críticas con el poder. Unas elecciones sin voces críticas no son elecciones, es una pantomima.

–¿Cómo estamos en España en cuanto a libertad de prensa, también aquí hay presiones para ejercerla?

–España está entre los países que goza de libertad de prensa plena. El mayor problema que tiene, más allá de episodios de agresiones a los periodistas por grupos populistas o independentistas u otros que salen a la calle a protestar y agredir a los periodistas, es el problema económico. Ese es el que está deteriorando más la libertad de prensa, ya que la falta de viabilidad económica de proyectos informativos independientes hace que la oferta informativa y la pluralidad disminuya. El hecho de que los periodistas tengan retribuciones que no permiten vivir dignamente ha pesado contra su independencia profesional.

–¿Las redes sociales son una amenaza o una oportunidad para el periodismo?

–En las redes sociales la desinformación, la polarización y la discordia son elementos que procuran todo lo contrario a lo que los medios de comunicación en entornos civilizados y democráticos facilitan, que es el entendimiento entre distintos puntos de vista de manera democrática. El tildar al que piensa de otra manera de enemigo, polarizar o generar odio no es el papel de los medios de comunicación. Desgraciadamente, los algoritmos están adiestrados para producir eso, porque es lo que satisface unos bajos instintos que muchas veces es lo que inconscientemente muchos usuarios de las redes disfrutan, pese a que el rencor o el odio no conducen a ninguna parte.

–¿Qué limites habría que poner a las grandes plataformas de internet?

–Cuando veo a un amigo mío cautivo por el ISIS en un vídeo de YouTube que está destinado a aumentar el precio de la puja en el mercado de cautivos, digo ¡ostras! ¿Te imaginas que LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA tuviera una sección donde se subastan cautivos, otra donde se vende pornografía infantil y otra donde los pederastas charlan? Hay que preguntarse por qué en Facebook y en YouTube existe esto y no hay responsables. Estas grandes plataformas han vivido en la impunidad absoluta. Las actividades criminales amparadas por estas plataformas son para condenas de cárcel que no tendrían suficiente con 17 vidas cada uno de sus responsables para cumplirlas. En Estados Unidos, hasta que en 2016 los legisladores no se dan cuenta de que Facebook es una amenaza para su reelección, no empiezan a tomárselo en serio. La Unión Europea lleva quince años de retraso en la regulación de algunos aspectos que tienen que ver con las plataformas… Su poderío y capacidad de intimidar es muy grande y los ciudadanos desavisados no son conscientes de que trafican con tus datos, con pornografía infantil y con cautivos y además de manera impune. Ahí está una parte del problema, esa impunidad con la que digamos han funcionado estas plataformas... Que alguien me explique por qué en un sitio es inaudito y en otro se puede hacer. Parece que las regulaciones para ellos no existen porque son recién llegados al mercado.

–También está el problema de que parece que en las redes se puede decir de todo.

–Yo defiendo la libertad de expresión y cualquiera puede decir lo que le de la gana. Ahora bien, a los estudiantes se nos enseñó en las facultades de Periodismo, y lo seguimos enseñando, que existen algunos delitos como los de injurias, y una protección de los menores y unas prevenciones básicas para ser civilizados y que nos respetemos unos a otros. Yo no puedo decir que tu eres un asesino públicamente de manera impune y si lo hago me atengo a las consecuencias. La mayor parte de la población desconoce que eso es un delito.

Desgraciadamente vivimos en un mundo que tiende a pensar que las grandes soluciones están en las grandes ciudades

–¿Cómo se puede proteger a la ciudadanía de las informaciones falsas?

–Con una mirada crítica, para empezar con los propios medios de comunicación que tienen que ser responsables y rigurosos, es una cuestión de educación y de salud democrática.

–¿Por qué a los medios tradicionales les cuesta tanto llegar a las nuevas generaciones?

–Porque la elección y presentación de los temas no se hace conforme a sus intereses. En el cine tienen muy claro, porque lo han testado, que determinado tipo de películas tienen entre los jóvenes mucha más aceptación que otras. Los medios tradicionales probablemente han sido muy tradicionales y los han gestionado de una manera que buscaba determinados sectores de población destinatarios de las noticias. Cuando se han dado cuenta de que los jóvenes están en otro lugar todavía no han sido capaces de adaptarse a esos otros canales.

–¿Qué riesgos entraña el "clickbait", con titulares cuyo único fin es el de generar visitas a noticias sin contenido?

–La fragilidad económica de los medios se debe a que la publicidad digital está en manos de las grandes plataformas y los medios no generan los ingresos salvo de esas maneras que, por decirlo de alguna manera, son bastante pobres.

–¿Qué consejos ofrece a alumnos de La Vaguada que en el futuro puedan estar grabando con su cámara o haciendo fotoperiodismo en países en conflicto?

–Siempre recomiendo que se formen, que aprendan de historia, de geografía, que entiendan los fenómenos culturales, religiosos y de todo tipo del lugar al que van para entenderlo mejor y saber mostrarlo.

–¿Qué ha querido transmitir en la charla a estos alumnos zamoranos?

–Lo más importante, que vean la importancia de la libertad prensa como elemento fundamental del sistema democrático y cómo el sistema de información que hacen los profesionales, que son los periodistas, es fiable, frente a la desinformación, los bulos y mucha tontería y basura que circula por redes sociales. También que sean capaces de continuar su formación teniendo como objetivo llegar a ser buenos profesionales, rigurosos y que trabajan con ética.

–¿Qué imagen se ha llevado de su charla en el Instituto La Vaguada de Zamora?

–Me he quedado impresionado porque normalmente no hacen tantas preguntas y muchas de ellas tiraban a dar y sabían lo que estaban preguntando, eran difíciles de contestar porque no es fácil encontrar respuestas a muchos dilemas

–¿Desde su mirada externa a Zamora, pero con origen en otra provincia con problemas de envejecimiento poblacional y demográficos como Asturias, cuál cree que puede ser la solución para la provincia de Zamora?

–Desgraciadamente vivimos en un mundo que tiende a pensar que las grandes soluciones están en las grandes ciudades. Los que no pensamos así parecemos bichos raros. La calidad de vida que se tiene lejos de las grandes aglomeraciones urbanas es infinitamente mayor. El tiempo tiene mucha más calidad, las relaciones humanas son más fraternales y la cuestión de cómo producir los ingresos para mantener el sustento tiene más que ver con la capacidad de descentralizar y exigir descentralización. Se reparten desgravaciones fiscales y ayudas pero nunca son eficaces a la hora de deslocalizar el trabajo dentro del territorio nacional. La deslocalización sólo es un fenómeno que se produce para llevar a países del tercer mundo contaminación y salarios bajos. Sin embargo, muchísimos de los trabajos que hoy en día se pueden desempeñar a distancia podrían redistribuirse por infinidad de ubicaciones donde el placer y las ventajas de vivir lejos de la gran ciudad, de su contaminación, ruido, prisas y estrés, es un factor beneficioso. Eso no se traduce muchas veces en votos decisivos a la hora de legislar y muchas veces se está legislando sobre entelequias y no sobre realidades que están ahí.

–¿Como asturiano cómo ve la reapertura del tren de la Vía de la Plata para que pueda vertebrar todo su recorrido entre Gijón y Sevilla, pasando por Zamora?

–Todo lo que sea mejorar los nudos ferroviarios va a hacer que mejore la comunicación humana y la capacidad de hacer una mejor economía de escala, eso está claro.