"Para mí era imposible compatibilizar el cargo con mi trabajo y había que tomar una decisión", estas son las declaraciones realizadas por Francisco José Requejo, tras el anuncio de su dimisión, al periódico LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

El que fuera hasta ahora diputado provincial y concejal del Ayuntamiento de Zamora Sí, comunicaba este martes que dejaba sus responsabilidades institucionales, en los dos cargos en los que tenía representación desde el pasado mes de junio.

"No se puede estar a medias en ningún sitio. Yo lo tenía pensado desde hace bastante tiempo y ya se lo había comunicado a mis compañeros. Hay que normalizar las cosas", señala.

Unos compañeros que, expresa, "se lo han tomado bien" y que continuarán el proyecto en el que Requejo estuvo involucrado desde su gestación. "El partido va a continuar su rumbo porque lo importante es el proyecto no las personas", añade.

"Es un proyecto de futuro, bonito, que lucha por la provincia y va a seguir siendo así", reitera.

Una "decisión sopesada desde hace bastante tiempo", expresa, que no significa que no continúe, de cierta manera, involucrado en el proyecto. "Voy a seguir apoyando a mis compañeros y ayudándoles en lo que pueda", comenta.

No obstante, esta ayuda, de momento no será desde primera línea. "No cierro puertas a volver a la política, pero ahora tengo que ser honrado y no puedo estar si es a medias".

Sucesor en el cargo

Desde el partido Zamora Sí han querido mostrar su apoyo y agradecer la labor realizada por Francisco José Requejo, además de su "orgullo" de haber formado parte de su equipo en la Diputación Provincial. "Es una persona responsable y es una decisión difícil que no responde a un impulso, sino que ha sido sopesada con tiempo", declaran desde la dirección de la formación.

En cuanto a quién será la persona que le sustituya como concejal del Ayuntamiento por Zamora Sí, es una incógnita que se desvelará en los próximos días. "Es algo que ya conocíamos y se ha hecho con tiempo para organizarnos. Tenemos todas las sustituciones pensadas y consensuadas desde hace semanas. Las cosas hay que hacerlas bien. Ya se informará más adelante de los detalles", pronuncia Eloy Tomé González, presidente del partido.

Siguiendo la lista presentada por el partido en las pasadas elecciones sería Rocío Ferrero Prieto, actual directora del I.E.S. María de Molina, la persona que podría asumir el acta como concejal. No obstante, es algo que deberán confirmar desde la dirección de Zamora Sí. De no aceptar el cargo, los siguientes en la lista son: José Carlos Álvarez Refoyo, Azahara Pires Blanco y Miguel Ángel Vegas Soto.