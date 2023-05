¿Por qué duele tanto la espalda? "Si nos remontamos a biomecánica y anatomía el ser humano no está hecho para andar de pie. El hecho de mantenernos erguidos ya supone la posibilidad de sufrir dolores de espalda sobre todo en la zona lumbar. Si a esto le añadimos vida sedentaria, sobrepeso, malas posturas o la mala alimentación también influye en este tipo de dolencias. La nutrición también es fundamental. Hay una relación holística entre el cuerpo, la mente y los hábitos, están relacionados".

La fisioterapia no llega aún a todos los centros de salud de la provincia de Zamora. Hay dos equipos que trabajan en la capital, con dos fisioterapeutas y dos TCAE en Puerta Nueva y Parada del Molino, en tanto que el resto se reparte por centros de salud de la provincia, algunos de los cuales cubren más de una zona básica de salud. No obstante, la fisioterapia está extendida por la provincia de tal forma que los pacientes de Benavente, Toro, Aliste o Sanabria, por ejemplo pueden acceder a este servicio.

Fueron algunos de los datos ofrecidos por Rocío Elices Rollán poco antes de la inauguración de las 31 Jornadas de Fisioterapia en Atención Primaria de Castilla y León, desarrolladas este viernes en la Escuela de Enfermería Zamora. La organizadora del encuentro señaló que "en Atención Primaria trabajamos con unos protocolos consensuados desde la Gerencia Regional con rigor y evidencia científica y ese tipo de protocolos es el que nos dice qué tipo de patología se pueden trabajar en Atención Primaria, por los recursos, accesibilidad y por la infraestructura".

Problemas de espalda, como los dolores cervicales o los hombros dolorosos, lumbalgias o esguinces son algunos de los problemas de salud habituales que atienden los fisioterapeutas de Atención Primaria de Zamora. "Además de eso añadimos, que sería el pilar básico de lo que es la Atención Primaria en sí, educación sanitaria, grupos de pacientes para ejercicio terapéutico, escuelas de espaldas, diabéticos, todo este tipo de educación sanitaria que es la base principal de la Atención Primaria y más en nuestro caso". Esta faceta de educación para la salud, reconoce, no siempre se puede llevar a cabo: "A veces tenemos menos tiempo porque hay muchísima demanda. ¿Quién no ha necesitado un fisioterapeuta en su vida?".

Rocio Elices reconoce que siempre haría falta más personal porque la demanda es muy grande, aunque afirma que poco a poco se ha ido progresando en este sentido: somos un servicio "in crescendo". Afirma que los criterios de acceso a la fisioterapia son puramente clínicos y no está de acuerdo con la queja común de que son de duración demasiado escasa. "Porque el paciente considere que más o menos no quiere decir que tenga que ser así. La duración del tratamiento está avalada científicamente. Al cuerpo le das una serie de técnicas, pero tiene que responder a esas técnicas que le has aplicado y cómo no ahora que es importantísimo incorporar el ejercicio terapéutico y un hábito de vida saludable a lo que hacemos en fisioterapia".

Más allá del masaje

Es decir "tenemos que desterrar la idea de una fisioterapia o una medicina pasiva, paternalista. ¿Qué quiere decir?, que hay que involucrar la paciente, debe ser proactivo en su proceso de salud, de enfermedad y la recuperación de la misma. Con lo cual no se queda todo en que vaya un día a una sesión, a quién no le gusta un masaje, una movilización, sino que después el paciente tiene que hacerse responsable de que las pautas que se le indican las incorpore en su día a día".

La delegada territorial de la Junta, Leticia García Sánchez inauguró la Jornada celebrada en la Escuela de Enfermería y recordó que la fisioterapia no sólo se desarrolla en la Atención Primaria, sino también en el hospital y otros ámbitos como puede ser los servicios sociales o la educación. "Es algo a poner en valor en una provincia con población envejecida y alta esperanza de vida, porque la fisioterapia se ha tenido que ir adaptando a estos cambios demográficos".

Manuel Fraile, director de Enfermería representó a la Gerencia de Asistencia Sanitaria y ensalzó el trabajo realizado por los organizadores para atraer hasta Zamora a más de un centenar de congresistas de todo Castilla y León.

El gigante dormido

José Luis Morencia Fernández, presidente Colegio Fisioterapeutas de Castilla y León señaló que la comunidad ha sido una referencia en Atención Primaria. La fisioterapia, dijo "es como el gigante dormido es una de las profesionales que más puede aportar en el ámbito de la educación para la salud, educación comunitaria, pero nuestra faceta preventiva ha estado un poco en segundo plano. La iniciativa de sumamos a la atención comunitaria es que las administraciones se conciencien que hace fala más fisios y algunas comunidades ya se han puesto las pilas; Cataluña va a contratar 366 fisioterapeutas de una tacada y en Andalucía va a doblar su número".

Morencia indicó que "el intrusismo es una lacra para muchas profesiones, pero para la fisioterapia más porque la legislación es demasiado blanda con el intruso. Desde el Colegio estamos luchando contra el intruso con el apoyo de la Dirección General de Salud Pública que es la que realiza las correspondientes inspecciones. El intrusismo ha variado mucho en los últimos años, porque la gente está muy concienciada de qué es, qué hace un fisioterapeuta y cada vez deja su salud en manos de profesionales sanitarios que es es lo que hay que hacer, que para eso nos hemos formado"

El problema, señala "es que somos muy blandos a la hora de sancionar a los intrusos, porque la principal infracción que cometen es administrativa, de publicidad, pero muchas veces nosotros queremos que la administración vaya un poco más dentro y que realmente vaya a por la persona que hace esa actividad independientemente de que la esté publicitando y luego diga que no la hace".

Son entre 25 y 50 denuncias anuales las que se formulan por intrusismo en Castilla y León. "Yo por desgracia voy mucho a los juzgados como consecuencia de este intrusismo, las lesiones, los problemas que hay, con reclamaciones etcétera, por eso es tan importante que la gente cuando ponga su salud en manos de alguien sea siempre en manos de profesionales sanitarios".