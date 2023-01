Por primera vez, Zamora estará presente en la feria de Alimentos de España, Madrid Fusión, uno de los congresos más influyentes del mundo en el elenco gastronómico, que se celebrará durante los días 23, 24 y 25 de enero en Ifema.

Hasta el recinto ferial, se trasladarán los chefs de los restaurantes Los Caprichos de Meneses, Cuzeo, Benito & CO Gastro Bar, La Baraka, España y nueve alumnos en prácticas del Centro Integrado de FP Ciudad de Zamora.

Con el objetivo de impulsar y promocionar los alimentos y el talento de la región, la Diputación de Zamora ha organizado una serie de actividades que se desarrollarán en el stand de 48 metros cuadrados asignado para la provincia, con una propuesta dinámica con la que transportar a los asistentes a las cocinas de la provincia.

En este espacio, se realizarán diferentes espectáculos culinarios en vivo, ofreciendo sus creaciones a los asistentes de la feria desde la barra con la que contará la instalación.

Durante la mañana del lunes, el restaurante Los Caprichos de Meneses hará las delicias de los asistentes, mientras que por la tarde llegará el turno de los alumnos de la Escuela de Hostelería. De la misma forma, el martes 24 los representantes de la gastronomía zamorana serán Cuzeo y Benito & Co, por lo que el miércoles 25, día en el que finaliza la feria, cerrarán la celebración La Baraka, y el restaurante España, de Fermoselle. Las elaboraciones estarán acompañadas por pan elaborado con Harina Tradicional Zamorana y maridadas con una selección de Vino Tinto DO Toro, Vino Blanco de DO Tierra del Vino de Zamora, Vino Tinto de DO Tierra del Vino de Zamora, Vino Rosado de DOP los Valles de Benavente y Vino Tinto de DO Arribes.

Alimentos de Zamora y Exquisiteza

Todas las preparaciones estarán realizadas principalmente con Alimentos de Zamora y pertenecientes a la marca Exquisiteza, poniendo en valor los productos de la provincia, como la Ternera de Aliste, los Garbanzos de Fuentesaúco, el Queso Zamorano, los Boletus de la Sierra de la Culebra, el Chorizo Zamorano, los pimientos de Fresno y Benavente o las Lentejas de Tierra de Campos. Por tanto, las figuras de calidad tendrán un papel fundamental, al elaborar el 99 por ciento de los platos con productos certificados.

Por otra parte, fuera del stand, se desarrollará un taller de cata de quesos de la Denominación de Origen Protegida Queso Zamorano, impartido por Guillermina Sánchez, experta en quesos y análisis sensorial, actividad que reforzará la imagen de Fromago Cheese Experience.

La institución confía en que la participación en el evento sea un motor de desarrollo de la provincia, potenciando la imagen de Alimentos de Zamora y Exquisiteza, la cocina zamorana y reforzando la marca Fromago, que volverá a repetirse en 2024, situando a Zamora como la capital del queso.