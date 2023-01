Una alimentación “lo más variada y equilibrada posible de nutrientes de los buenos es decir, grasas saludables, carbohidratos saludables, proteínas de buena calidad y que no nos falte ningún tipo de nutrientes. Teniendo todos los grupos de alimentos de buena calidad tendríamos una alimentación sana, variada y equilibrada”. Así lo dijo la nutricionista Paz Pérez Malillos, colaboradora de Azayca, en la conferencia de clausura de las Jornadas Infosalud del mes de enero, organizadas por la Fundación Científica Caja Rural de Zamora.

Sostenible

Es mejor “recurrir a una alimentación sostenible, de temporada, de calidad, de cercanía también y de esa forma estaremos consumiendo alimentos frescos. Conviene evitar los procesados o ultraprocesados ya que cuanto más ingredientes lleve un alimento probablemente menos saludable sea. Cuando compramos en el supermercado hemos de aprender a leer muy bien las etiquetas nutricionales, los ingredientes de los alimentos y a partir de ahí ya elegir lo que queremos comprar”.

La grasa subcutánea “es la que tenemos justo alrededor de nuestra piel y la visceral la que está ya en nuestros órganos. Cuanto más cantidad de grasa visceral tengamos, y dependiendo en qué órganos, así vamos a tener más papeletas de padecer una enfermedad” no solo la obesidad, sino de las denominadas metabólicas, es decir diabetes tipo 2, colesterol alto o triglicéridos. “Un aumento de grasa visceral se da con una alimentación desequilibrada y con el sedentarismo, fundamentalmente”.

Sobrepeso

“Tenemos mucha información pero igual no la utilizamos del modo correcto, porque los porcentajes de sobrepeso están aumentando. Yo incido siempre en trabajar la prevención de estas enfermedades cardiovasculares, sobrepeso u obesidad y conseguiríamos evitar también estas otras enfermedades metabólicas. Hay mucha información pero igual nos encontramos grupos de población muy concienciados con su alimentación, vida saludable, práctica de ejercicio físico mientras otros no lo están tanto”.

En cualquier caso, con respecto a la obesidad, “no es solo concienciación o querer hacerlo porque hay otros muchos factores a tener en cuenta. Una persona no solamente padece sobrepeso y obesidad o come mal porque le da la gana, sino que puede haber otro trasfondo, problemas personales, de ansiedad, problemas a nivel profesional o de cualquier tipo que también van a influir, incluso llegando un punto en que la propia persona no es capaz de controlarlo. No quiero que se diga, es que comemos mal y por eso hay sobrepeso. No perdona, es que en el sobrepeso o la obesidad influyen muchos factores y no nos podemos quedar solo en lo que como y lo que gasto. Cuando yo empecé en esta profesión se decía eso, pero ahora nos damos cuenta de que hay otros muchos factores”.