El descuento del Gobierno para la gasolina deja fuera a las autoescuelas

La finalización de la bonificación de los 20 céntimos por litro de gasolina está generando las dudas de los conductores ante el paquete de medidas anunciado por el Gobierno.

La Administración apunta a que los próximos receptores de la ayuda en el combustible serán los trabajadores de los sectores del transporte, la agricultura, la ganadería y la pesca. Sobre esta cuestión, se están suscitando dudas acerca de que profesionales y autónomos pueden acogerse a la medida.

En el sector del transporte, existen infinidad de pymes y autónomos en Zamora en los que parte de sus tareas corresponden al reparto, sin ser esta función la totalidad de su labor. Por ello, las dudas se multiplican entre estos profesionales, que viendo finalizar el año, desconocen si tendrán acceso, o no, a las ayudas.

Esta situación genera que se dificulte hacer una previsión de gastos de cara al próximo año. Por una parte, por el desconocimiento sobre las ayudas y, por otra, ante la inestabilidad del precio de los combustibles, que durante los últimos días ya han experimentado una subida. Así, el temor se extiende ante una posible subida durante los próximos meses.

Otros sectores, como el de las autoescuelas tienen su situación mucho más definida, se han quedado fuera de la bonificación. Esta resolución ha despertado la indignación de negocios como las autoescuelas, que pese a necesitar hacer uso de los coches para poder desempeñar sus funciones, no están contemplados dentro del nuevo descuento. El motivo por el que no accederán a la bonificación, según ha detallado el Ejecutivo, es que no forman parte del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).

Consecuencias de la subida de precios de las autoescuelas

Así, el sector ha alzado la voz y ha manifestado su indignación por el coste que les supondrá. Por el momento, las autoescuelas de Zamora se muestran cautas ante una posible subida de precios, aunque no la descartan de cara a los próximos meses. Asimismo, sostienen que en el caso de elevarlos, se produciría un efecto cadena. Habría menos usuarios en las autoescuelas, por lo que bajaría el número de permisos de conducir expedidos, lo cual tendría consecuencias directas en la venta de vehículos, que también descendería, sucediendo lo mismo en los talleres de reparación. Por tanto, se mantienen a la espera antes de tomar la decisión, que podría llegar en el mes de enero si la negativa del Gobierno continúa en su sector.

Los zamoranos apuran las últimas horas con descuento para repostar

Hasta el momento no se han producido grandes colas en las gasolineras de la ciudad, aunque preocupan las que puedan sucederse durante el día de hoy a última hora y, en especial, las de mañana, al tratarse de sábado y nochevieja, implicando una gran cantidad de desplazamientos. No obstante, “descartan que puedan sufrir desabastecimiento” y creen que “la situación estará controlada”.

Por otra parte, aprecian que “gran parte de los conductores que acuden a repostar deciden llenar el depósito, cuando hasta hace unos días el gasto era de unos treinta euros, para pasar los siguientes días”. En cuanto a la posible subida de los combustibles, indican que “fácilmente superara el 1,80 euros el litro”, por lo que los usuarios están interesándose en los descuentos que ofrezcan las gasolineras.