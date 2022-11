El verso y la pintura

El verso y la creación plástica caminan de la mano en un diálogo fluido de belleza propuesto por el artista Carlos Piñel, quien, en la Biblioteca Pública de Zamora, reúne más de medio centenar de pinturas, dibujos y obra gráfica donde plasma su personal interpretación de poemas de Federico García Lorca, Aníbal Núñez, Claudio Rodríguez y Antonio Gamoneda, entre otros.

La muestra, que lleva por título “Carlos Piñel. Pinturas para cinco poetas”, comienza con varias piezas de gran formato creadas a partir del poemario de “Imaginario del vértigo” del leonés Antonio Gamoneda.

El segundo ámbito puede verse producción sobre Federico García Lorca y su “Poeta en Nueva York”. Años atrás, Piñel realizó una serie de pinturas sobre papel para diez poemas que esa obra que pueden verse en una forma de un solo ejemplar en una vitrina.

Un amplio espacio también se dedica a Aníbal Núñez, con quien el artista plástico mantuvo intensos lazos de amistad. “Su personalidad me marcó porque era una persona fuera de lo común”, atestigua Piñel quien en varias ocasiones había intentado acercarse a la creación de su amigo con resultados infructuosos.

“Me centré en él durante el encierro obligado de la pandemia”, testimonia el artista que estas creaciones trabaja en acrílico sobre papel y sobre lienzo e incluso ha realizado algunas esculturas.

“Algunos poemas me pedían volúmenes y levarlos a escultura, algo que puede que me ponga a hacer a partir de ahora. Como no podíamos movernos, recurrí a cartones reciclados de cajas de fresas”, describe.

Claudio Rodríguez

A lo largo de su dilatada trayectoria Carlos Piñel había buceado y plasmado el universo de Claudio Rodríguez, pero tras recibir el encargo de la muestra por parte del Seminario Permanente Claudio Rodríguez, ahondó nuevamente en él. El resultado, una veintena de grabados y alguna pintura emplazadas físicamente en la parte final de la sala. “Las primeras pinturas que salieron las deseché. Fui encontrando un camino muy diferente, mucho más homogéneo para acercarme más a la obra de Claudio” explica.

Piñel, quien en 1972 ya materializaba su interpretación en tinta china de poemas de Miguel Hernández que pueden contemplarse en una de las vitrinas, comenta que los grabados de Claudio “son muy distintos a lo que había hecho con la poética de Antonio Gamoneda, donde efectuó pinturas con acrílicos algunos de gran formato, con cuadros de hasta tres metros de longitud”.

Gamoneda

En cuanto al diálogo con los versos de Antonio Gamoneda ha conllevado un trabajo de casi tres años. “Él ha hecho sus poemas para estas pinturas y yo he hecho estas pinturas para sus poemas. Ha sido una colaboración muy estrecha”, recalca. El diálogo entre ambos se materializa formalmente en una edición limitada del libro “Imaginario del vértigo” que ambos presentarán hoy jueves a las 19.00 horas en la Biblioteca Pública junto a Tomás Sánchez Santiago.

Jornadas Arte y poesía

La muestra de Carlos Piñel supone el prolegómeno de las IX Jornadas Claudio Rodríguez. Arte y poesía que a finales de este mes pondrán en relación la poética con otras artes y que abrirá el escritor y cineasta Gonzalo Suárez.

La actividad, organizada por el Seminario Permanente con el patrocinio de Junta, Diputación y Ayuntamiento y la colaboración de la Fundación Jorge Guillén o la Fundación Caja Rural, contará con la participación del físico y escritor Agustín Fernández Mallo, el poeta Juan Carlos Mestre, la poeta digital Tina Escaja o bien artistas plásticos como Antonio Pedrero, Toño Barreiro o multidisciplinares Antonio Guerra.