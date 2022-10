Multicines Zamora forma parte de los 346 cines (3.030 pantallas) que se suman desde este martes 4 de octubre y hasta el próximo jueves 6 de octubre a la XIX edición de la Fiesta del cine, una iniciativa conjunta de distribuidores, exhibidores y autoridades del sector que ofrece entradas a un precio reducido de 3,50 euros, a excepción del reestreno de Avatar (4,50 euros la entrada y un euro las gafas 3D).

Estas son las películas que pueden verse en estos cuatro días dentro de esta actividad promocional que nació en 2009 con el objetivo de animar al público a regresar a las salas de cine.

'Avatar'

VIERNES-SABADO-DOMINGO-MARTES-MIÉRCOLES: 17:15-19:30 HORAS

JUEVES: 19:30 HORAS

Año 2154. Jake Sully (Sam Worthington), un ex-marine condenado a vivir en una silla de ruedas, sigue siendo, a pesar de ello, un auténtico guerrero. Precisamente por ello ha sido designado para ir a Pandora, donde algunas empresas están extrayendo un mineral extraño que podría resolver la crisis energética de la Tierra. Para contrarrestar la toxicidad de la atmósfera de Pandora, se ha creado el programa Avatar, gracias al cual los seres humanos mantienen sus conciencias unidas a un avatar: un cuerpo biológico controlado de forma remota que puede sobrevivir en el aire letal. Esos cuerpos han sido creados con ADN humano, mezclado con ADN de los nativos de Pandora, los Na'vi. Convertido en avatar, Jake puede caminar otra vez. Su misión consiste en infiltrarse entre los Na'vi, que se han convertido en el mayor obstáculo para la extracción del mineral. Pero cuando Neytiri, una bella Na'vi (Zoe Saldana), salva la vida de Jake, todo cambia: Jake, tras superar ciertas pruebas, es admitido en su clan. Mientras tanto, los hombres esperan los resultados de la misión de Jake.

'Modelo 77'

VIERNES-SABADO-MIÉRCOLES: 20:00-22:30 HORAS

DOMINGO-MARTES-JUEVES: 20:00 HORAS.

La película de Alberto Rodríguez que inauguró el pasado Festival de Cine de San Sebastián es un thriller carcelario con toda la tensión a la que tiene acostumbrado al espectador el director de "El hombre de las mil caras" o "La isla mínima" sumada a una mirada reflexiva sobre el pasado reciente del país.

Basada en hechos reales, Miguel Herrán y Javier Gutiérrez interpretan a dos presos recluidos en la cárcel Modelo de Barcelona en 1977 que se unen a un grupo que se está organizando para exigir una amnistía y que harán tambalear el sistema penitenciario.

'Smile'

VIERNES-SABADO-MIÉRCOLES: 17:30-20:15-22:45 HORAS

DOMINGO-MARTES-JUEVES: 17:30-20:15 HORAS

Tras presenciar un extraño y traumático incidente con un paciente, la doctora Rose Cotter (Sosie Bacon) comienza a experimentar sucesos aterradores que no puede explicar. A medida que un miedo sobrecogedor comienza a afectar a todos los aspectos de su vida, Rose se verá obligada a afrontar a su problemático pasado para sobrevivir y escapar de su terrorífica nueva realidad.

'La chica salvaje'

VIERNES-SABADO-MIÉRCOLES:20:00-22:30 HORAS

DOMINGO-MARTES-JUEVES: 20:00 HORAS

De la novela más vendida surge un misterio cautivador. La Chica Salvaje cuenta la historia de Kya, una niña abandonada que se crió hasta la edad adulta en los peligrosos pantanos de Carolina del Norte. Durante años, los rumores de la "Chica del pantano" rondaron a Barkley Cove, aislando a la astuta y resistente Kya de su comunidad. Atraída por dos jóvenes de la ciudad, Kya se abre a un mundo nuevo y sorprendente; pero cuando uno de ellos es encontrado muerto, la comunidad inmediatamente la señala como la principal sospechosa. A medida que se desarrolla el caso, el veredicto sobre lo que realmente sucedió se vuelve cada vez más confuso y amenaza con revelar los muchos secretos que yacen en el pantano.

'Tadeo Jones 3'

VIERNES-SABADO-DOMINGO-MARTES-MIÉRCOLES-JUEVES: 17:30 HORAS

La tercera película de la famosa saga de aventuras de Enrique Gato, estrenada en agosto pasado, es una de las más taquilleras del año.

Esta vez, el arqueólogo más famoso de la animación española se encuentra en México cuando destroza un sarcófago y desata un peligroso conjuro que le obliga a huir a Chicago, París y Egipto, para encontrar la manera de acabar con la maldición.

'Viaje al paraíso'

VIERNES-SABADO-MIÉRCOLES: 22:45 HORAS

Dos de las estrellas más adoradas de Hollywood, los oscarizados George Clooney y Julia Roberts vuelven a encontrarse en la gran pantalla en esta comedia romántica dirigida por Ol Parker ("Mamma Mia! Una y otra vez") en la que interpretan a una pareja separada que debe unir fuerzas para impedir que su hija cometa el mismo error que ellos.

'No te preocupes, querida'

VIERNES-SABADO-MIÉRCOLES: 20:00-22:30 HORAS

DOMINGO-MARTES: 20:00 HORAS

JUEVES A LAS 17:30 HORAS

Fue la película de la polémica del pasado Festival de Venecia, por las supuestas complicadas relaciones entre sus actores, Harry Styles y Florence Pugh.

Ambientada en la década de los 50, la segunda película dirigida por la actriz Olivia Wilde es un filme sobre el poder y el abuso de poder en el que Pugh interpreta a Alice, una perfecta ama de casa que solo vive por y para su marido, Jack (Harry Styles), que trabaja para Frank (Chirs Pine), el líder de una empresa que más bien parece una secta.

'Los buscamundos'

VIERNES-SABADO-DOMINGO-MARTES-MIÉRCOLES: 17:30 HORAS

Passepartout, un mono ingenuo pero vivaz, siempre ha soñado con emprender una aventura. La oportunidad viene en forma de Phileas Frog, un exploradora la vez que estafador, y una apuesta multimillonaria: establecer un nuevo récord para una gira por el mundo. Desde desiertos ardientes hasta selvas misteriosas, desde princesas intrépidas hasta langostas adoradoras de volcanes, Passepartout descubrirá lo increíble, maravilloso y loco que es el mundo.

'La vida padre'

VIERNES-SABADO-DOMINGO-MARTES-MIÉRCOLES-JUEVES: 17:30 HORAS

Mikel Inchausti es el cocinero de moda en Bilbao. Joven, estiloso y refinado como su restaurante, Ataria, su cocina innovadora y vanguardista le ha convertido en firme candidato a la tercera estrella Michelin. Un sueño que rápidamente se ha convertido en un verdadero infierno: el estrés diario por alcanzar la gloria gastronómica ha reducido toda su vida a una única obsesión. Mikel no tiene vida, no tiene amigos, no tiene novia. Solo tiene trabajo.

Por si fuera poco, los traumas de su infancia amenazan con volver cuando su padre, Juan, reaparece en su vida por sorpresa. Tras años en paradero desconocido, Juan ha regresado perturbado por el extraño síndrome de Korsakoff, un trastorno cerebral que le tiene convencido de que el mundo sigue donde lo dejó antes de desaparecer del mapa. Es decir, en 1990: cuando era un joven treintañero feliz, vitalista y socarrón, dueño del mejor asador de la ciudad. Cuando un chuletón era un chuletón, la ría era la ría, y Bilbao era Bilbao, y no un parque de diseño y 'experiencias gastronómicas', coronado por ese montón de latas de atún que la gente llama museo.

El inesperado aterrizaje de Juan en la vida de Mikel pone patas arriba todos los planes del cocinero.

'Los renglones torcidos de Dios'

JUEVES 06 DE OCTUBRE: 19:30 HORAS

La adaptación de Oriol Paulo de la popular novela de Torcuato Luca de Tena llega a las salas el último día de la Fiesta del Cine, el jueves 6 de octubre.

Bárbara Lennie se mete en la piel de Alice Gould, una mujer que ingresa en un hospital psiquiátrico simulando una paranoia para investigar la muerte de un interno y acaba viendo comprometida su propia cordura.