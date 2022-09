Park Chan-wook, Jafar Panahi, Tarik Saleh, Jerzy Skolimowski, Emanuele Crialese o Martin McDonagh son algunos de los autores cuyos nuevos largometrajes participarán en la Sección Oficial de la 67 Semana Internacional de Cine de Valladolid.

Junto a ellos, optarán a los premios los largometrajes de algunos de los nuevos valores del cine internacional, cuyas propuestas han sido refrendados en destacados festivales de cine de todo el mundo. Es el caso del irlandés Colm Bairéad, el islandés Guðmundur Arnar Guðmundsson, o los argentinos Constanza Feldman y Agustín Mendilaharzu, explica Seminci en un comunicado.

La Sección Oficial mostrará al público español algunos de los títulos más esperados del año, con importantes nombres tras las cámaras que participan por primera vez en Seminci. Es el caso del cineasta surcoreano Park Chan-wook, que competirá por la Espiga de Oro con Decision to Leave, trabajo que le ha reportado el premio al mejor director en Cannes; Kamila Andini, cineasta indonesia que trae a Sección Oficial Before, "Now & Then", su cuarto largometraje, que le valió el premio a la mejor actuación de reparto para Laura Basuki en Berlín.

En la programación también destaca el nuevo trabajo que el cineasta belga Felix van Groeningen codirige con la actriz Charlotte Vandermeersch, en su debut tras las cámaras: "Las ocho montañas" ("Le otto montagne"), filme que se alzó con el premio del jurado en el Festival de Cannes.

Además, el realizador francés Mikhaël Hers optará a los premios con "Los pasajeros de la noche" ("Les Passagers de la nuit"), su cuarto largometraje, seleccionado en la Berlinale, certamen donde también participó "Return to Dust", cuarto film del cineasta chino Li Ruijun y que también será programado en Sección Oficial.

Fuera de concurso participarán dos esperados largometrajes: "Almas en pena en Inisherin" ("The Banshees of Inisherin") del británico de origen irlandés Martin McDonagh –director de la premiada "Tres anuncios a las afueras"–, por el que Colin Farrell obtuvo la Copa Volpi al Mejor Actor en el pasado Festival de Venecia, y "L’immensità", el nuevo trabajo del italiano Emanuele Crialese que, protagonizado por Penélope Cruz, se programará en la jornada inaugural de la 67 Seminci junto a la ya anunciada producción española No mires a los ojos, de Félix Viscarret.

Autores premiados en Seminci

La Sección Oficial mostrará lo nuevo de algunos cineastas premiados anteriormente en Seminci, como el sueco Tarik Saleh, ganador de la Espiga de Oro y los premios al mejor director y mejor guion en 62 Seminci con "El Cairo confidencial", que regresa a la competición con su último trabajo, "Boy from Heaven", título que se alzó con el premio al mejor guion en el Festival de Cannes, y el iraní Jafar Panahi, ganador de la Espiga de Oro de la 48 Seminci por "Sangre y oro". Esta edición, el Festival estrenará "No Bears", con la que Panahi conquistó el premio especial del jurado en el Festival de Venecia.

También repiten participación el veterano realizador polaco Jerzy Skolimowski, ganador del Premio Especial en la 13 Seminci por "La barrera" y que este año presenta "EO", filme que le valió el premio del jurado del Festival de Cannes, además de la ya mencionada "Maryam Touzani," quien compitió en la 64 Seminci con su primer largo, "Adam".

Participación española

Otro de los cineastas veteranos y premiados en Seminci es Jaime Chávarri, ganador de la Carabela de Oro en la 19 Seminci por "Los viajes escolares" y que esta edición compite en Sección Oficial con la ya anunciada "La Manzana de Oro". Este título, junto a la película inaugural "No mires a los ojos", serán los dos largometrajes españoles en competición. El nuevo largometraje del guionista y director navarro Félix Viscarret, que inaugurará la 67 edición, adapta la novela "Desde la sombra", de Juan José Millás, y está protagonizada por Paco León, Leonor Watling y Álex Brendemühl, con la colaboración especial de Juan Diego Botto.