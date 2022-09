No, no será finalmente este lunes, 12 de septiembre, por la noche. La actuación del músico zamorano Luis Antonio Pedraza en 'Got Talent', el programa de Telecinco que un año más busca descubrir los mejores artistas, queda relegada para mañana, martes, a las 22 horas. Al menos, así está previsto en principio, si se tiene en cuenta el baile en las parrillas de televisión en los últimos días como consecuencia de la dura competencia entre ellas. Y es que tras el anuncio sorpresa del estreno de MasterChef Celebrity precisamente este lunes, el show presentado por Santi Millán ha cambiado su día de emisión para evitar perder su baza de la semana.