El artista zamorano Luis Antonio Pedraza arrasa en las votaciones de talentos callejeros para participar en la octava temporada de Got Talet España. El músico no solo se ha colado entre los diez nombres que exhibirán su talento en TeleCinco, sino que encabeza la lista en el primer lugar del ránking con un 13% de los votos, a siete puntos de diferencia del segundo.

Pedraza se subirá al escenario ante Risto, Edurne, Dani Martínez y Paula Echevarría para demostrar sus dotes artísticas en el talent show presentado por Santi Millán.

Votaciones

Después de más de 55.000 votos en la encuesta en la web, este es el listado de los 10 artistas participarán en la nueva temporada:

-Zamora: Luis Antonio Pedraza, 13% -Córdoba: Aroca Magic, 6% -Jaén: Javier García, 6% -León: Drumshow, 6% -Albacete: Álex de las Heras, 4% -Barcelona: Sandra & Ilya, 4% -Melilla: Estefanía Saavedra, 4% -Palencia: John Fellingham, 4% -Salamanca: Eduard y María, 4% -Teruel: Hermanos Liarte, 3%

Resto de artistas callejeros

-Cuenca: Mario Ezno, 3%

-Álava: Ikigai, 2%

-Alicante, Belén Devesa, 2%

-Almería: José Antonio Carreño, 2%

-Asturias: Anna Milman, 2%

-Badajoz: Adolfo, 2%

-Castellón: Marta Quevedo, 2%

-Ciudad Real: Girls of the New Century, 2%

-La Coruña: Sophie Simonds, 2%

-La Rioja: Sampeduo, 2%

-Lérida: Berta Puigdemasa, 2%

-Soria: Ivi Jumper, 2%

-Toledo: Chiki Serrano, 2%

-Ávila, Sewer, 1%

-Burgos, Lucía Téllez, 1%

-Cáceres, Abel Sánchez, 1%

-Cádiz, Blaster Variety, 1%

-Cantabria: Álvaro de la Mano, 1%

-Gerona: Cesc Sansalvadó, 1%

-Granada: Álex El Granaíno, 1%

-Guadalajara: Juantwothree, 1%

-Guipúzcoa: Alberto Desisle, 1%

-Huelva: Tomás El Tamborilero, 1%

-Huesca: Diego, 1%

-Islas Baleares: Plátano Manush, 1%

-Las Palmas de Gran Canaria: Ever, 1%

-Vizcaya: Akrovictor, 1%

-Málaga: Nerio Frao, 1%

-Navarra: David Freestyle, 1%

-Pontevedra: Fausto López, 1%

-Segovia: Raúl Fragua, 1%

-Sevilla: Ángel Marín, 1%

-Tarragona: Residual/Gurus, 1%

-Valencia: Juls, 1%

-Ceuta: Ak Bilal, 0%

-Lugo: Kiko Carrolo, 0%

-Madrid: Alberto Montalvo, 0%

-Murcia: Los Cuerdos de Atar, 0%

-Orense: Bersekers, 0%

-Santa Cruz de Tenerife: Postcode, 0%

-Valladolid: Yolanda Rufino, 0%

-Zaragoza: Ander 2K, 0%

La destreza de Pedraza

La destreza del Pedraza está en poder tocar dos instrumentos a la vez: la flauta de tres agujeros acompañada del tamboril. Una música "de toda la vida" que cobra importancia en la región y a la que además está "arraigada" toda la provincia. El plantel lo forman un total de 52 candidatos, uno por cada provincia. Representando a Zamora está Luis Antonio Pedraza.