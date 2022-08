Huevos estrellados contra el parabrisas, la luna trasera y los cristales laterales. Así amaneció el vehículo aparcado a la puerta de la casa de uno de los ecologistas abroncado en Codesal el 9 de agosto por una docena de vecinos, incluido el alcalde del PP de Manzanal de Arriba, Nazario Castedo, y dos de sus hijos sin que intentara calmar los ánimos ni cuando uno de estos últimos espetó "¡quédate con mi jeta que la vas a ver mucho!", según la denuncia de los afectados ante la Guardia Civil.

El regidor municipal se sumó al grupo que increpaba a los tres ecologistas para gritarles "¡fuera de este pueblo!", según afirman los afectados.

El incidente del turismo se habría producido durante la madrugada del viernes, 12 de agosto, mientras el propietario del coche y su familia, incluidas su madre de 80 años y su hija de 10, dormían. No fue hasta las 9.30 horas aproximadamente, cuando se percataron del hecho, hora a la que la anciana salió al huerto.

El afectado llamó de inmediato a la Guardia Civil, que levantó acta de lo ocurrido y realizó fotografías para iniciar las investigaciones oportunas sobre lo que podría ser un mero acto vandálico, pero que no deja de preocupar al dueño del turismo tras el episodio vivido el 9 de agosto junto a sus compañeros.

Preocupación

"La verdad es que esta mañana me asusté porque es una intimidación, no puedo demostrar quien ha sido pero son consecutivos los actos, sé leer, creo que ellos saben que entiendo que es una advertencia", indicó sin poder especificar quién o quiénes podrían haber llevado a cabo este ataque. De lo que está seguro es de que "esto no es una trastada de niños".

El afectado considera que "es un ataque también a mi familia, que esta toda preocupada, la niña no deja de preguntar qué pasa", explicaba a este diario. La docena de vecinos de Codesal fue cercando a los tres ecologistas el día 9 entre la terraza de un bar y sus vehículos al grito de “!Os vamos a romper la cara!” o “¡marchaos de aquí!”.

Frente a estas actitudes, lanza "un mensaje de calma, los que vivimos en zonas rurales temporalmente o todo el año nos preocupamos mucho por lo que pasa en nuestra pueblos y quizás esta es la consecuencia por intentar que las cosas vayan bien y mejoren los pueblos".

Se niega a abandonar el pueblo que le vio nacer y donde creció, "no lo van a conseguir, pero pretenden que nos vayamos". Decidió regresar porque "lo tengo en mi cabeza y quiero luchar por él, no solo porque esté mi madre sino porque he estado siempre enamorado del paisaje, de este lugar".

La lucha contra decisiones en el municipio con las que no está de acuerdo por considerar que dañan el medioambiente estaría detrás de esta actitud agresiva de algunos vecinos que se sienten incómodos con la presencia de ecologistas.