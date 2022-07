Se pone difícil la comunicación entre Madrid y Zamora en este inicio de las vacaciones venariegas, ya que se agudizan los problemas de falta de billetes de tren para los viajeros de este trayecto, superados en número por los gallegos, que utilizan más que nunca el ferrocarril a la capital de España tras la entrada en servicio completa del AVE.

Trayecto entre Madrid y Zamora

Así, en la relación entre Madrid y Zamora para este viernes 1 de julio solo quedan billetes a las seis y veinte de la mañana a 89 euros, el día 2 y el 3 van los trenes completos (sólo quedan las plazas para discapacidad con anclaje de sillas de ruedas), el día 4 solamente hay tickets para el viaje de las 20.35 horas, que llega a Zamora a las 21.39 y por 78 euros.

El resto de las jornadas ya hay trenes completos. El día 5 quedan cinco trenes con billetes a partir de 46 euros, el día 6, seis trenes, el día 7 cuatro trenes (seis van ya completos), el día 8 tres trenes a partir de 58 euros, el día 9 tres trenes a un mínimo de 63 euros y el día 10 de nuevo todos los convoyes completos, sin plazas disponibles.

Trayecto de Zamora a Madrid

El trayecto entre Zamora y Madrid presenta problemas. Este viernes 7 de los diez trenes están completos y solo quedan billetes para el de primera hora o los dos últimos, el día 2 de julio solo hay dos trenes con plazas disponibles, a las 7.41 y las 16.20, el día 3 van todos los trenes completos, el día 4 lo mismo excepto el de las 22.13 horas que tiene aún plazas a 78 euros, mientras que los días 5 al 7 ya tienen trenes completos, aunque aún quedan bastantes con plazas libres, la más barata a 46 euros.

Viajeros frecuentes

Por otra parte, viajeros recurrentes del tren Zamora Madrid denunciaron que “se ha publicado recientemente una medida del Gobierno por la que subvencionarán el 50% de los abonos de tren” que deja fuera a la provincia “porque no tenemos posibilidad de bonos Avant en tanto no se declare la Obligación de Servicio Público (OSP) de la línea. Lo mismo ocurre con el 25% de bonificación prometido por la Junta, que no se ha aplicado aún y se prevé que deje fuera a Zamora, León y Palencia que carecen de OSP y por tanto carecen de bonos Avant.

“Valladolid , a una hora de Madrid , al igual que Zamora, se beneficiará de estas dos medidas, al igual que Salamanca, Segovia y la mayoría de provincias. Las instituciones de Zamora se deberían implicar más en esta reivindicación. Somos trabajadores que viajamos diariamente a Madrid , y tenemos que pagar billetes a precio de turistas”.

La línea a Galicia duplica el número de viajeros, según datos de ADIF

El tráfico ferroviario en España creció un 16,7% en los cinco primeros meses de 2022 respecto al mismo periodo del año anterior, gracias al levantamiento de las restricciones a la movilidad y a la entrada en operación del AVE a Galicia, que ha impulsado los servicios de Larga Distancia.

Según el último boletín mensual que publica ADIF, la línea de alta velocidad Madrid-Valladolid-León-Zamora-Galicia, inaugurada al completo en diciembre del pasado año, duplicó sus tráficos, al mismo tiempo que la de Madrid-Barcelona registró cifras récord, tras incrementar sus tráficos un 61%, tras la entrada de Ouigo y Avlo.

Por su parte, la línea Madrid-Levante elevó su tráfico entre enero y mayo un 39,3%, y la que discurre entre Madrid y Andalucía creció un 18,6%, frente al mismo periodo del año pasado.