Los tres años de Requejo en la Diputación de Zamora y la urgencia por rematar proyectos

El presidente de la Diputación, Francisco José Requejo, cumplió este lunes tres años al frente de la institución. Eso quiere decir que el mandato concluirá en doce meses y que su equipo de Gobierno debe acelerar para cumplir algunos de sus objetivos antes de que el paso por las urnas deje en manos de los ciudadanos la continuidad de los dirigentes actuales de La Encarnación. La incertidumbre se cierne especialmente sobre el propio mandatario liberal, que sigue sin resolver su futuro político y que cuenta con la dificultad añadida de la deriva de su partido, muy castigado por los votantes durante el último ciclo electoral.

El espacio de centro

Ciudadanos se tambalea, aunque Requejo asegura que las siglas todavía tienen cabida “en ese espacio de centro”. Lo que continúa sin aclarar el presidente provincial es si la organización contará con él para buscar un nuevo impulso: “Hay compañeros muy capacitados”, asegura el dirigente político, que indica que, pase lo que pase, saldrá de este paso por La Encarnación “más fuerte, más firme y con más empatía con la gente”.

En todo caso, Requejo aún debe afrontar una cuarta parte del mandato en coalición con los doce representantes del Partido Popular, si nada se tuerce de aquí a la próxima primavera. En ese tránsito, el dirigente liberal se enfrentará a la urgencia de encauzar los proyectos que ha puesto en marcha en este periodo y que pretende encarrilar de manera definitiva.

Una de las estrategias de mayor relevancia tiene que ver con la “silver economy” o economía del envejecimiento, “un proyecto clave que va a ser algo muy bueno para la provincia” y que sigue pendiente de Europa y de la candidatura presentada para que Zamora reciba el centro de innovación.

El foco, en las obras

Más allá de eso, Requejo pone el foco en la culminación de las obras del parque tecnológico, en el impulso a las carreteras y a los proyectos de depuración de aguas, a la organización y consolidación en el calendario de la feria Fromago o en las ayudas a la implantación y modernización de los negocios: “También estamos contentos con iniciativas como la remodelación de la Casa de Zamora en Madrid o con el trabajo realizado para apoyar a los pequeños productores”, añade el presidente de la Diputación, que apuesta por “rematar” determinados asuntos y por “sentar las bases para combatir la despoblación y el desempleo”.

Una de las cuestiones que parece difícil que quede encarrilada es la de la biorrefinería de Barcial del Barco, un proyecto en el que Requejo se ha implicado de manera directa, al promover la cesión de los terrenos por parte de la Diputación: “Espero de corazón que los empresarios arreglen sus problemas y que esto sea una realidad, con o sin nosotros en el equipo de Gobierno”, asevera el máximo mandatario provincial.

Ese desbloqueo apuntalaría la labor de un Requejo que reconoce las dificultades que provocó el estallido de la pandemia y que afirma que el mandato de cuatro años “se hace corto”. “Tienes muchas ideas y es complicado llevarlas todas a cabo”, concluye.

Folgado critica la “falta de transparencia” y el “desprecio a los pueblos”

El portavoz del grupo socialista en la Diputación, Eduardo Folgado, tiene una visión bien distinta a la de Requejo sobre lo que han sido los tres años de mandato del bipartito al frente de la institución, y considera que esta etapa ha estado marcada por “la falta de transparencia y el desprecio a los pueblos”, con “filtraciones a los alcaldes del Partido Popular, subvenciones nominativas y rechazo a quienes no son de su partido”.

El portavoz del PSOE pone el foco especialmente en el asunto de la transparencia, y cita algunos ejemplos de preguntas planteadas por los representantes socialistas que no han obtenido respuesta, como las referentes al dinero invertido en la promoción de Fromago o al viaje que realizó el presidente de la Diputación a Cuba durante la pasada primavera: “En este último caso, nos contestaron con insultos y con malas maneras”, asegura Folgado.

“A lo mejor no saben lo que es una labor de oposición, porque el presidente es concejal en el Ayuntamiento de Zamora capital y no está interviniendo en nada, pero esa tarea se trata de fiscalizar y controlar”, apunta Eduardo Folgado, que no tiene “ninguna esperanza” de que la situación cambie en el año que queda de mandato: “Esto es lo mismo que había antes con el PP”, asevera.

Para el portavoz socialista, “la única solución para la provincia de Zamora” es un cambio de color político en el equipo de Gobierno de La Encarnación: “Este territorio va a menos con el Partido Popular y así seguirá si no cambia nada”, alerta Folgado.

IU señala que el líder de Cs es ahora “el Padrino”

Desde Izquierda Unida, Laura Rivera señala que estos tres años han traído consigo “una política continuista en los hechos y falsa en la propaganda”, con una línea similar en “las subvenciones a dedo o los problemas para invertir los remanentes”. La representante de la oposición explica que el presidente de la Diputación ha adquirido “el protagonismo dentro de un equipo de Gobierno de derechas” y apunta que “el mismo Requejo que comparó, con razón, al Partido Popular con la mafia, se ha convertido ahora en el Padrino” al frente del bipartito.