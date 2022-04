Nuevas tecnologías abiertas a todos los públicos

“Es un chollo y me parece una estupenda oportunidad para aprender a desenvolverme en algo que tenemos que utilizar todos los días”. Así de positivos son los comentarios de los alumnos de los cursos de enseñanzas de competencia digital básica que se imparten en el Centro de Adultos Viriato de Zamora, una forma accesible para aprender a desenvolverse en las redes sociales, el correo electrónico o el uso del teléfono móvil. “Hasta que no vine aquí, daba palos de ciego”, confiesa un compañero. “Lo más complicado es que no te decides a toquetear, por miedo a estropear algo, pero el profesor te quita ese temor”, agradece otra alumna.