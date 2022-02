La asamblea general de la Vera Cruz ha autorizado a la directiva a sacar a la calle la procesión el Jueves Santo, “aunque haya que incumplir puntos de reglamento interno por las normas que nos marque las autoridades”, explicó ayer el presidente de la cofradía de la Santa Vera Cruz, Teo Hernando una vez que concluyó la larga reunión celebrada en el Teatro Ramos Carrión.

La directiva tiene muy presente que para procesionar este Jueves Santo “quizá tengamos que incumplir nuestras normas” como “el recorrido, que lo fija el reglamento interno”, o bien en la carga, dado que los hermanos de paso “tienen prohibido que salgan en los fondos”. Ante la incertidumbre y para evitar tener que convocar una asamblea extraordinaria antes de la procesión “hemos pedido y obtenido la autorización para sacar la procesión a la calle aunque no podamos respetar nuestro reglamento para acatar las medidas que nos marquen las autoridades”, concretó Teo Hernando quien sobre la realización de PCR dijo que harán “lo que nos diga la autoridad competente”, no presentó posibles recorridos alternativos “sin conocer lo que nos establece la Policía” y sostuvo sobre las meriendas que tienen lugar en la estación en la Catedral, que “la Vera Cruz nunca las ha organizado”.

En el capítulo económico, la Vera Cruz goza de buena salud. “Hemos acabado con la hipoteca y como desgraciadamente no hemos tenidos dos desfiles tenemos un músculo económico de 17.000 euros en cuenta que nos permite afrontar algunas mejoras”, concretó Hernando. Una de ellas ya está en marcha, la realización de una nueva mesa para la Dolorosa. “La idea era en un principio sustituir la estructura de la mesa, dado que está descompensada. Cuando se comenzó a actuar se vio que está pegada a la mesa, lo que implicó que hagamos tenido que encargar la realización de una nueva que está efectuando José Ángel Domínguez, un tallista zamorano”. La nueva no estará para este Jueves Santo porque “La Junta de Castilla y León a través de Patrimonio nos ha solicitado un informe”, esgrimió Teo Hernando. También acometerán antes de fin de año el cambio de la estructura de la mesa de la Coronación y del Lavatorio, los pasos más pesados.

El presupuesto para este año asciende a 50.000 euros, con lo que afrontarán la salida de la procesión a la calle, que implica un gasto de 24.000 euros, y el pago de nueva mesa de la Virgen Dolorosa, que costará 11.000 euros y el resto irá a gastos de secretaría y las nuevas estructuras. Además, la cofradía ha registrado “40 bajas entre los dos años, trece por fallecimientos” y el Jueves Santo desfilarán tanto los mayordomos de este año y de los dos ejercicios sin Semana Santa.

En el informe de presidencia, el reelegido Teo Hernando desgranó cómo había sido el proceso electoral al que se presentó y retiró su candidatura Chano Lorenzo. “El día de las elecciones el notario de la diócesis dijo que no podía presentarse” remarcó Hernando quien aludió al acuerdo firmado entre las partes y reconoció que tras leerse el decreto del Obispado de Zamora a petición de Lorenzo, para algunos hermanos no estaba claro e instaban a que la autoridad eclesial “se manifestara de una manera más concreta”. A este respecto Hernando remarcó que a Chano Lorenzo “se le reconoce la antigüedad de cofrade que es el número 3 de la Vera Cruz, pero no puede ocupar cargos. Por parte de la cofradía el asunto está cerrado”.

En ruegos y preguntas, un hermano propuso a Trini Roncero, quien ha trabajado más de 40 años en el Museo de Semana Santa, como Barandales de Honor. “Estoy de acuerdo con el planteamiento, pero para trasladarlo a un consejo rector hay que saber que vas a contar con los apoyos necesarios. He sondeado y no llegaríamos a la mayoría”, dijo Hernando. Otro hermano planteó, por seguridad, la salida de los pasos a ruedas. “Costó muchos años poner a hombros los pasos como para volver hacia atrás”, defendió el presidente de la Vera Cruz que mostró su hartazgo por los insultos que recibe la cofradía y los directivos “a través de perfiles falsos en las redes sociales”.