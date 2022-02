El polifacético artista Miguel de Lucas en los últimos años ha trabajado como presentador de eventos motivacionales y de desarrollo personal. “Cuando he escuchado los mensajes que transmiten los conferenciantes me he dado cuenta de que lo que dicen es muy interesante”. Desde su deseo de organizar una actividad que “brindará algún tipo de beneficio a la comunidad”, este zamorano se ha embarcado en la organización del primer congreso motivacional de Zamora, bautizado como “Ahora ilusión”, que tendrá lugar el próximo sábado 19 de febrero en el Teatro Ramos Carrión.

En el foro “vamos a transmitir una serie de valores muy importantes para cualquier sociedad como son el optimismo, la toma de decisiones, la resolución de conflicto o cómo vivir en torno a la ilusión”, desgrana el mago, presentador de televisión que también será el maestro de ceremonias de la jornada para la que ya han adquirido sus entradas “personas que residen en Madrid y Barcelona y que se desplazarán para la ocasión a Zamora”. Para la primera edición del congreso, Miguel de Lucas asegura que barajaba numerosos nombres de ponentes, entre los que figuran, entre otros, rostros tan conocidos como Toni Nadal o Elsa Punset, pero “opté por recurrir a personas muy cercanas que conozco su mensaje perfectamente”, precisa el profesional que tiene muy claro que en sucesivas ediciones de “Ahora ilusión” intentará “apostar por profesionales conocidos que tengan algo que transmitir” y efectuará un cambio de formato “para que tengan cabida personas anónimas, pero que tengan alguna historia potente que compartir” con quienes asistan. “Es el momento en el que vemos la luz al final del túnel y es el momento de comenzar a vivir y lo hacemos con más ilusión, no cómo lo hacíamos antes (en alusión a antes de la pandemia)”, remarca el zamorano que tiene muy claro que “este congreso no tiene nada que ver con seudociencia ni se cimenta solo en sensaciones y en sentimientos únicamente. Aunque el concepto de ilusión esté relacionado con cosas menos explicables, el congreso será práctico y con criterios científicos”. Zamora se convertirá en el epicentro de la ilusión Tres son los espadas de primer nivel a quienes se podrá escuchar en el teatro Ramos Carrión de Zamora, Jaime Nava, Irene Villa y Emilio Duró. A Jaime Nava el gran público lo conoce a través de su vertiente televisiva, pero “tiene una trayectoria personal muy interesante”, subraya De Lucas. “Es muy interesante cómo los deportistas después de haber saboreado las mieles de éxito, como es su caso siendo capitán de la Selección Española de rugby, desaparecen y vuelven de nuevo. Él, que es un gran showman, siempre habla de ilusión y del equipo”, describe el organizador. Si Nava aporta una visión asociada al deporte, Irene Villa representa el testimonio de lo personal. Tras sufrir un atentado de ETA “se reinventó”. “Sin duda es uno de los testimonios personales más inspiradores que se pueden escuchar. Si ella ha sido capaz de perdonar y de ver la vida con ilusión ¿cómo no vamos a ser capaces los demás?”, testimonia Miguel de Lucas quien incide en el “humor” como una de las cualidades presentes en la manera de afrontar esta mujer su día a día. Emilio Duró contribuye en el congreso con una aportación vinculada a lo empresarial. Este hombre ahondará en cómo a través de la ilusión se pueden construir negocios “sin olvidar que el mayor negocio que podemos emprender somos nosotros mismos”, explica Miguel de Lucas que ha compartido muchas veces plató de televisión con este conferenciante. “Siempre que le he escuchado he obtenido un aprendizaje”, confiesa el emprendedor zamorano. La cuarta pata de la propuesta de desarrollo personal la representa la grabación del programa de Radio Nacional de España “Espacio en blanco”, en el Teatro Ramos Carrión el día 19 de febrero a partir de las 22.00 horas, a la que se puede asistir recogiendo una invitación en la taquilla del liceo dependiente de la Diputación de Zamora. “Creo que pocas veces se ha tratado la ilusión desde un punto de vista misterioso, pero a la vez científico porque habrá una mesa con doctores en psicología que hablarán de qué ocurre en el cerebro cuando alguien siente ilusión y cómo ese sentimiento activa partes del cerebro” desgrana el zamorano. La segunda parte del espacio radiofónico estará consagrado a Zamora. “Esta provincia es ilusionante y queremos darla a conocer y promocionarla en este programa que es el más descargado de los países latinoamericanos”. “Ahora ilusión” representa una excelente ocasión para “escuchar a ponente de primer nivel a “precios asequibles. Normalmente solo un ponente cuesta en otras ciudades 25 ó 30 euros, mientras que en Zamora se puede asistir a las tres conferencias por 14 euros”, indica el organizador que remarca que este coste tan económico se logra gracias al apoyo de la Diputación de Zamora y la colaboración del grupo empresarial Tecozam y la Fundación Caja Rural.